Binance'den para nasıl çekilir? TL nasıl hesaba atılır?

Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Binance, günden güne daha fazla yatırımcı ile birlikte çalışıyor. Kripto paraların popüleritesinin artması ile birlikte ise birçok yatırımcı Binance kripto para borsasında nasıl işlem yapıldığını öğrenmek istiyor. BİNANCE'DEN PARA NASIL ÇEKİLİR? Papara aracılığıyla Binance hesabınızdaki Türk Lirasını 7 gün 24 saat çekebilirsiniz. Bunun için Cüzdan > Spot Cüzdanı (Yatırma & Çekme) sekmesine tıklayın. Açılan “Ana Hesap” ekranının sağ üst köşesindeki “Çekme” düğmesine tıklayarak “Para Çekme” ekranına ulaşabilirsiniz. Binance hesabınıza Türk Lirası çekebileceğiniz bu sayfada otomatik olarak Papara ile işlem yapabileceğiniz “Papara Hesap Bakiyesi” seçilidir. Çekim bilgilerindeki “Miktar” kısmına çekmek istediğiniz tutarı (en az 0,1 TL en fazla 500 bin TL) giriniz. Çekim işlemini yapmadan önce aynı ekranda “İşlem Masrafı” ve “Alacağınız net tutar” bilgilerini göreceksiniz. Kontrollerinizi yaptıktan sonra “Devam et” düğmesine tıklayın. Açılan “Çekim bilgileri” sayfasında Vatandaşlık numaranız (varsayılan olarak girilmiş olabilir) ile birlikte Papara hesap numarası, telefon numarası (Papara hesabınıza kayıtlı) veya e-posta (Papara hesabınıza kayıtlı) adresinizden bir tanesini girin ve “Gönder” düğmesine tıklayın.

Önemli Not: Vatandaşlık numarası, Papara’ya kayıt olurken kullanmış olduğunuz vatandaşlık numarası olmalı, Papara’daki vatandaşlık numarasıyla eşleşmelidir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra “Gönder” düğmesine tıklayabilirsiniz. Açılan “Çekim Onayı” penceresinde bilgilerinizi kontrol edip “Onayla” düğmesine tıklayabilirsiniz. Ardından hesabınıza göre Google 2FA, SMS veya e-posta ile Türk Lirası çekme talebini doğrulamanız gerekecektir. Gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra işlem başlatılacaktır. Buradan devam ederek ya da Cüzdan Özeti > İşlem Geçmişi > İtibari Para sekmesinden çekim işlemini kontrol edebilirsiniz. BİNANCE PARA NASIL YATIRILIR? trbinance.com sitesinde Türk Lirası ile işlem yapmak için 2. Seviye kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Eğer bu aşamayı geçemezseniz para yatırma-çekme işlemlerini gerçekleştiremezsiniz. Hesabınızı 2. Seviye onaylattıktan sonra Binance TR borsasında para yatırma işlemini gerçekleştrimek için görselde de yer alan “Yatırma” kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada bizleri Ziraat Bankası, VakıfBank ve Diğer Bankalar seçenekleri karşılıyor. Ziraat Bankası veya Vakıfbank seçmeniz durumunda 7/24 havale işlemi yapabiliyorsunuz. Ancak Diğer Bankalar seçeneğini seçmeniz takdirinde sadece EFT işleminin geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla işleminiz sadece EFT saatleri içerisinde gerçekleşecektir.