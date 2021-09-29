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Binance TR çöktü mü? Binance neden açılmıyor? Yanlış veri türü nedir?

29.09.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaygın kripto para borsalarından Binance TR’de yanlış veri türü hatası diye bir uyarı çıkıyor. Binance TR kullanıcılarının karşılaştığı, ‘’Yanlış veri türü hatası’’ sosyal medyada da gündem oldu. Öte yandan Binance TR'den yapılan açıklamada, "sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir." denildi.

Binance TR çöktü mü? Binance neden açılmıyor? Yanlış veri türü nedir?

Yanlış veri türü hatası nedeniyle Binance TR’ye giriş yapamayan pek çok yatırımcı, kripto para piyasasında işlemlerini yapamıyor. Konuyla ilgili Binance’tan da açıklama yapıldı.

BİNANCE TR ÇÖKTÜ MÜ?

Veriler doğru biçimde olmadığından dolayı okunamadı sorunu sebebiyle Binance TR’ye giriş yapılamıyor.

Binance, resmî internet sayfası üzerinden uygulamanın açılmaması ile ilgili açıklamada bulundu.

Binance’ın yaptığı açıklama şöyle;

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.

Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
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