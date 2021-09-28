Çin'den kripto paraya bir darbe daha! Dünya devi tüm satışları 8 Ekim'den sonra kaldırıyor

Çin Merkez Bankası'nın kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğu ve yasaklanması gerektiğini açıklamasının ardından, Çin'de bulunan bazı kripto para borsaları yıl sonuna kadar kullanıcıların hesaplarını kapatacağını açıklamıştı. Öte yandan bir açıklama da Çinli online ticaret platformu Alibaba'dan geldi. Dev e-ticaret şirketinin yaptığı açıklamada, kripto para madenciliği satışlarının önleyeceği belirtti.

8 EKİM'DEN SONRA İZİN VERMEYECEK

Çin'in en büyük online ticaret platformu olan Alibaba, platformlarında 8 Ekim'den itibaren kripto para madenciliği ve ekipmanları satışına izin vermeyeceğini açıkladı.

Şirketin Çinli regülatörlerin kararları doğrultusunda attığı adıma göre ayrıca Alibaba'nın platformlarının kullanılarak kripto paralarda satış yapılması da engellenecek.



