FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Çin'den kripto paraya bir darbe daha! Dünya devi tüm satışları 8 Ekim'den sonra kaldırıyor

Çin'den kripto paraya bir darbe daha! Dünya devi tüm satışları 8 Ekim'den sonra kaldırıyor

28.09.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in en büyük online ticaret platformu olan Alibaba, platformlarında 8 Ekim'den itibaren kripto para madenciliği ve ekipmanları satışına izin vermeyeceğini açıkladı.

Çin'den kripto paraya bir darbe daha! Dünya devi tüm satışları 8 Ekim'den sonra kaldırıyor

Çin Merkez Bankası'nın kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğu ve yasaklanması gerektiğini açıklamasının ardından, Çin'de bulunan bazı kripto para borsaları yıl sonuna kadar kullanıcıların hesaplarını kapatacağını açıklamıştı. Öte yandan bir açıklama da Çinli online ticaret platformu Alibaba'dan geldi. Dev e-ticaret şirketinin yaptığı açıklamada, kripto para madenciliği satışlarının önleyeceği belirtti.

8 EKİM'DEN SONRA İZİN VERMEYECEK

Çin'in en büyük online ticaret platformu olan Alibaba, platformlarında 8 Ekim'den itibaren kripto para madenciliği ve ekipmanları satışına izin vermeyeceğini açıkladı.

Şirketin Çinli regülatörlerin kararları doğrultusunda attığı adıma göre ayrıca Alibaba'nın platformlarının kullanılarak kripto paralarda satış yapılması da engellenecek.

Çin kripto para yasağına doymuyor! Şimdi de 'yasa dışı' açıklaması geldiÇin kripto para yasağına doymuyor! Şimdi de 'yasa dışı' açıklaması geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev kripto para borsası tüm hesapları kapatıyorDev kripto para borsası tüm hesapları kapatıyor
PARTNEREski eşler Kadıköy'de buluştuEski eşler Kadıköy'de buluştu
Huobi, tüm hesapları kapatıyorHuobi, tüm hesapları kapatıyor
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Dünyanın en büyüğü olacak!

Dünyanın en büyüğü olacak!

Faiz indirimine ilişkin ilk açıklama!

Faiz indirimine ilişkin ilk açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.