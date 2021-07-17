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Binance Türkiye'de yasaklanacak mı? Japonya, Almanya, Çin derken...

17.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralara ilgi büyürken dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ta sular durulmuyor. Japonya, Almanya, Çin’in ardından bir yasak da İtalya’dan geldi. Haberi duyan Türk yatırımcılar, Binance’ın Türkiye’de yasaklanıp, yasaklanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar…

Binance Türkiye'de yasaklanacak mı? Japonya, Almanya, Çin derken...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yatırımcıların da yakın markajına giren kripto para borsası ile ilgili sular durulmuyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance zor günler yaşıyor. Ülkelerde teker teker yasaklanmaya başlayınca Türk yatırımcıları büyük panik sardı. Son olarak İtalya, Binance’ın ülkede yasaklandığını duyurdu. İşte Binance ile ilgili Türkiye’de son durum…

BİNANCE İTALYA’DA YASAKLANDI

Kripto para borsası olan Binance ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Japonya, Almanya, Çin gibi ülkeler Binance’ı yasaklarken, bir yasak da İtalya’dan geldi. İtalya’nın piyasa düzenleyici kurumu Consob yaptığı açıklamada, ülkedeki önemli pazarlardan biri olan Binance'i yasakladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada Binance Group adlı şirketin, ülkede herhangi bir yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, yatırım hizmetleri ve diğer faaliyetlerde müsaade edilmeyeceği aktarıldı. Şirketin, İtalyanca bilgi sunmasının geçerliliği olmadığı vurgulanırken, böylece Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin'den sonra İtalya'da Binance'i yasaklayan ülkeler arasına girdi.

BİNANCE TÜRKİYE’DE YASAKLANACAK MI?

Son olarak İtalya’nın da Binance’ı yasaklamasının ardından Türk yatırımcılar, kripto para borsasının bizim ülkede de yasaklanıp yasaklanmayacağını merak ediyor. Yatırımını Binance’a yapan pek çok kişi zararda da olsa parasını hesaplarından çekmek istiyor. Şu anda ülkemizde Binance’ın yasaklanmasına dair bir haber bulunmuyor.

BİNANCE NEDİR?

Dünyanın en büyük kripto para borsasının geçmişi 11 seneye dayanıyor. Bitcoin’e alternatif olarak çıkarılan ve ‘’Bitcoin Alternative’’ teriminin kısaltmasından gelen ‘’altcoin’’ tabiri ile hayatımıza giren diğer coin’lerin büyük bir kısmı henüz sadece 1-2 yaşında. Binance altcoin’lerin ticaretini yapabileceğiniz Çin asıllı bir altcoin borsasıdır. 2017 yılında altcoin’lerin değeri çok hızlı bir şekilde arttığı zamanlar piyasaya olan talebe mevcut borsalar yetişemiyor, bu nedenle üyelikleri durduruyordu. Bu çılgınlık döneminde sağlam alt yapısı ile üye alımına devam eden Binance bugün Dünya’nın en büyük ve en güvenilir altcoin borsası olmuş durumda. Çin’de, Singapur’da, Malta’da, Avrupa’da ve Amerika’daki ofislerinde binlerce insan çalıştıran Binance alanındaki bir numaralı oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ilk kez kripto paralara yatırım yapacaksanız işlemlerinize Binance’den başlamanız en doğru karar olacaktır.

BİNANCE NASIL KULLANILIR?

Eğer daha önce internet üzerinden Forex ya da hisse senedi işlemi yaptıysanız Binance’i kullanmak size son derece kolay gelecektir. Her borsada olduğu gibi coin’lerin takas ekranında alıcı ve satıcıların fiyatları listelenir, defterin denge bulduğu fiyat ise spot fiyat olarak işlem görür. Sizde bu deftere alım ya da satım emiri girerek dilediğiniz coin’leri satın alabilirsiniz.

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Türkiye
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