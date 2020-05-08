FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin 10 bin doları aştı

Bitcoin 10 bin doları aştı

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kripto para dünyasının en büyük birimi Bitcoin, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen bölünme öncesinde hızlı bir tırmanışla 10 bin doları aştı.

Bitcoin 10 bin doları aştı

Bitcoin'de ikiye bölünme her 210, blokta ya da yaklaşık dört yılda bir gerçekleşiyor; önümüzdeki bölünme için 11 Mayıs Pazartesi günü belirlendi.

Bitcoin'in üçüncüsü olacak bu bölünmeyle, yeni 21 milyon bitcoin daha üretilerek eskilere eklenene ve ödül bitcoin adedi tamamlanana kadar sürecek.

Bu bölünme öncesi hızla yükselen Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.71 tırmanışla 10,040 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin'in bundan önce 2012 Kasım ayı ve 2016 Temmuz ayında gerçekleşen bölünmelerinde kripto para biriminin fiyatı katlanarak yükseldi.

Bitcoin'in hızlı yükselişi, kripto para birimleri içinde en yüksek hacimli ilk 10 birimden, yalnızca yüzde 0.01 düşen Tether dışında tümü yükseldi.

Son 24 saatte toplam 5,437 birimin işlem gördüğü 21 bin 714 piyasadaki toplam işlem hacmi 201 milyar 371 milyon doları buldu.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Haftalık kripto para analiziHaftalık kripto para analizi
Emeklilik bekleyenlere müjde! Sadece 3600 gün ile...Emeklilik bekleyenlere müjde! Sadece 3600 gün ile...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Maskeler bugün satışa çıktı! Maske fiyatı ne kadar?

Maskeler bugün satışa çıktı! Maske fiyatı ne kadar?

Ödemeler bugün başlıyor!

Ödemeler bugün başlıyor!

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor

'Sıfır temaslı' lüks villa tatiline yoğun ilgi! 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor

'Sıfır temaslı' lüks villa tatiline yoğun ilgi! 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

5 ayın en düşük seviyesinde!

5 ayın en düşük seviyesinde!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Bitcoin yeniden 8,000 doların üzerinde

1,5 ayın zirvesini gördü

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.