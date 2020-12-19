Bitcoin 23,000 dolar sınırında! Bitcoin ne kadar olacak? Bitcoin yükselir mi? Bitcoin düşer mi? İşte Bitcoin yorumları

Son dönemlerde kripto paralarla ilgilenen yatırımların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi olarak Bitcoin ne kadar olacak sorusu öne çıkıyor. Bu doğrultuda Bitcoin ne kadar yükselir diye merak ediliyor. ABD'de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 517 artış ile 17 Aralık'ta 23,777 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 671 milyar 959 milyon doları gördü. Peki, Bitcoin ne olur? Bitcoin yükselecek mi? İşte detaylar...

BITCOIN KAÇ DOLAR?

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.23 düşüşle 22,974.09 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.13'ü buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 426.83 milyar dolar oldu. Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 37 birimin değeri düşerken, düşenlerden dört tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 653 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi ise, hafta sonu olmasının etkisiyle yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 163 milyar dolara geriledi. Toplam 8,055 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,282 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.