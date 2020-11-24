Kripto para piyasasına Z kuşağı yön veriyor

KRİPTO PARAYA Z KUŞAĞI İLGİSİ KANITLANDI

Thodex’in Z kuşağı ağırlıklı olan kullanıcı profili bugüne kadar tüm dünyada çeşitli araştırmalara konu olan dijital paranın geleceği konusuna da son noktayı koydu. Bu zamana kadar pek çok ülkede kripto paraya çeşitli kuşakların ilgisi merak edilmiş ve yapılan araştırmalarda farklı eğilimler tespit edilmişti. Bundan birkaç yıl önce Z kuşağının sanılanın aksine kripto paralarla ilgilenmediği iddia edilse de KPMG’nin bir yıl önce Amerika’da yaptığı araştırması ABD’de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83’ünün kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiğini gözlemlemişti.

Thodex’in gerçek kullanıcı verileriyse kripto paralara yeni neslin ilgi düzeyini ölçen araştırma sonuçlarını da doğrulamış oldu.

AYDA 177 İŞLEMLE 25 MİLYAR TL HACİM YARATILDI

Thodex Kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, kullanıcı profillerine ve davranışlarına ilişkin diğer önemli bulgularıysa şöyle açıkladı:

“Kuruluşumuzdan beri geçen 4 yılda Thodex üzerinden 12 milyon adet kripto para alım satım işlemi gerçekleştirildi. Kullanıcılarımız ayda ortalama 177 işlem gerçekleştirerek Thodex üzerinden toplamda 25 milyar TL’lik kripto para alıp sattılar. Thodex, her yaştan kullanıcıya sahip olsa da kullanıcılarının yarıdan çoğu Z kuşağı mensubu. Kripto para alım satımı yapanların büyük kısmı Türkiye’nin en büyük 3 şehrinde yaşıyor. Kullanıcılarımızın yüzde 37,7’si İstanbul’da, yüzde 14,5’i Ankara’da, yüzde 10,4’ü İzmir’de ikamet ediyor. Kripto para alım satımı yapılan diğer şehirlerimizse sırasıyla Konya (yüzde 8,13), Adana (yüzde 7,19), Bursa (yüzde 5,84), Antalya (yüzde 5,78), Diyarbakır (yüzde 5,44), Gaziantep (yüzde 2,57) ve Kayseri (yüzde 2,52).”

Özer, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayanlarınsa bu zamana kadar Thodex üzerinden kripto para alıp satmadığını belirtiyor.

