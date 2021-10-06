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Bitcoin 50 bin doların üzerinde! 6 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 6 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

06.10.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim haftanın üçüncü gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum bugün yükseliş yaşadı. Bitcoin bugün %4,94 seviyesinde değer kazanırken yeniden 50 bin doların üzerine çıktı. Peki 6 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 6 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin 50 bin doların üzerinde! 6 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 6 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 6 Ekim Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %4,94 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Bugün Bitcoin 50 bin doların üzerinde seyrediyor. Peki 6 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralardaki son durum...

6 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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6 Ekim haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %4,94'lük bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 51.589,8 yani 457.911,22 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 50.993,0 - 51.767,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $35,70B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%2,68'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.473,14 yani 30.854,19 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %8,93'lük bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,259475 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,246726 - 0,259720 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $4,85B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %2,20'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,06393 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,05844 - 1,08459 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,21B.

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Bitcoin kritik 50 bin dolar sınırını geçti! Bitcoin kritik 50 bin dolar sınırını geçti!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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