Bitcoin 50 bin doların üzerinde! 6 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 6 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 6 Ekim Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %4,94 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Bugün Bitcoin 50 bin doların üzerinde seyrediyor. Peki 6 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralardaki son durum...

6 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

6 Ekim haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %4,94'lük bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 51.589,8 yani 457.911,22 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 50.993,0 - 51.767,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $35,70B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%2,68'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.473,14 yani 30.854,19 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %8,93'lük bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,259475 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,246726 - 0,259720 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $4,85B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %2,20'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,06393 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,05844 - 1,08459 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,21B.

