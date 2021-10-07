Bitcoin 54 bin doların üzerinde! 7 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 7 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 7 Ekim Çarşamba haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %6,09 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin önceki gün yeniden 50 bin doların üstüne çıkmıştı. Bugün ise 54 bin dolar seviyesinde seyretmeye başladı. Peki 7 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralardaki son durum...

7 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

7 Ekim haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %6,09'luk bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 54.679,0 yani 484.689,04 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 54.162,7 - 55.325,6 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $49,44B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%1,22'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.534,92 yani 31.229,89 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %-4,05'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,243507 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,237598 - 0,254281 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $4,55B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %0,33'lük bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,06736 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,04492 - 1,08740 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,05B.

