BITCOIN ALAN YATIRIMCILAR KAYBETTİ! 17 Kasım Bitcoin ne kadar? BTC, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri Ethereum, Dogecoin ve Ripple gibi dijital varlıklarda da yaşanan değer kaybı sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BTC de dahil olmak üzere FTX’in iflasını açıklamasının ardından Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklardaki düşüş devam ediyor. Öte yandan Bank for International Settlements (BIS) tarafından 2015-2022 döneminde 95 farkılı ülkede gerçekleştirilen bireysel kripto trendleri çalışmasına göre; yatırımcıların yaklaşık dörtte üçünün BTC'de para kaybetti. Peki, bugün Bitcoin ne kadar? 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 17 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bitcoin bugün 309.370,00 TL alış, 309.357,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 8,59 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 16.543,85 dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 16.543,18 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 17 Kasım Perşembe günü yüzde 5,98 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.182,4200 , satış fiyatı ise 1.182,4200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 17 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 22.111,4410 , satış fiyatı ise 22.111,2540 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 5,97 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0803 Dolar, satış fiyatı 0,0803 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 17 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,5012 satış fiyatı ise 1,5009 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 17 Kasım Perşembe günü günü yüzde 6,01 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3584 dolar, satış fiyatı ise 0,3583 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 17 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7021 TL, satış fiyatı ise 6,7002 TL oldu.

