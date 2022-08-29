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Bitcoin'de aylar sonra bir ilk! 20 bin doların altına...

29.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda düşüş devam ediyor. 69 bin dolara ulaşarak zirveyi gören Bitcoin, 20 bin doların altına indi. Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 72 değer kaybetti.

Bitcoin'de aylar sonra bir ilk! 20 bin doların altına...

Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2 düşerek 953 milyar doların altına geriledi. Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın parasal sıkılaşmanın devam edeceği mesajının kripto para birimleri üzerinde baskı oluşturmasının ardından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 1 aydan fazla bir süredir ilk kez 20 bin doların altına düştü.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, makroekonomik endişeler ve Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki "şahin" konuşmasının baskısı altında kaldı.

Bitcoin, 18 bin 905 dolara kadar düştüğü 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 20 bin doların altına gerilerken TSİ 11.50’de 19 bin 836 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 6’ya yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 380 milyar doların altına indi.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 72 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3'den fazla değer kaybederek 1.447 dolar seviyesine indi.

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ENFLASYON İLE YÜKSELEN FAİZ ORANLARI, DAHA RİSKLİ VARLIKLARI BASKILIYOR

Bitcoin ve diğer kripto varlıkları içerideki riskler nedeniyle şu anda dünya genelinde artan faiz oranlarıyla gelen baskı nedeniyle değer kaybediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların kripto para birimleri baskıladığını belirtti.

Analistler, Powell’nın cuma günü Fed'in enflasyonu düşürmek için dolaylı ekonomik zararı da kabul edeceğini açıkça belirttiğini vurgulayarak, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını tekrar düşürmeyi düşünebileceğine dair piyasa spekülasyonları böylece zayıflattığını söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) odak noktasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek olduğunu vurgulayan Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz zaman alacak ve talep ile arzı daha iyi bir dengeye getirmek için araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmayı gerektiriyor." demişti.

Powell, "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." yorumunu yapmıştı.

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