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Bitcoin de düşüş devam ediyor! Bitcoin ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 Cuma anlık ve canlı bitcoin fiyatları!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 21.08.2020 06:51 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek para hacmi olan bitcoin uzun zamandır 12 bin dolar sınırında yer alıyordu. Piyasa hacmi 2020 milyar doları aşan bitcoinin 21 Ağustos 2020 fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Hafta başında bitcoin fiyatları ani bir düşüşle 12 bin dolar seviyesinin altına düştü. Piyasada para değeri en yüksek kripto para olan bitcoinin anlık ve canlı fiyatları ve grafik analizi mynetfinans'ta...

Bitcoin de düşüş devam ediyor! Bitcoin ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 Cuma anlık ve canlı bitcoin fiyatları!

Uzun zamandır kritik 12 bin dolar sınırının hemen altında seyreden bitcoin fiyatlarının 21 Ağustos cuma günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Hafta başında psikolojik 12 bin dolar sınırını aşan bitcoinin anlık fiyatı araştırılıyor. Para değeri en yüksek kripto para birimi olan bitcoin yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.Uzun bir süredir yükseliş trendinde olan bitcoinin şu an piyasa hacmi 220 milyar doları aştı.
Peki 21 Ağustos 2020 bitcoin fiyatları ne oldu? Bitcoin fiyatları yükselir mi? İşte canlı bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR OLDU (21 AĞUSTOS 2020)

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatları güne satış fiyatı 11.841,97 dolar seviyesinde başladı. Güne yüzde -0,18 değişim göstererek, düşüşle başlayan bitcoin dün günü 11.863,08 dolar seviyelerinde başlamıştı.

**Bitcoin 21 Ağustos 2020 itibari ile satış fiyatı 11.822,95 dolar olarak belirlendi. Bitcoin alış fiyatı ise 11.817,52 dolar oldu.

Piyasa değeri en yüksek kripto para 4 bin doların altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve 12 bin dolarlı seviyelerde seyrediyor.

CANLI BITCOIN FİYATLARI

Piyasa değeri en yüksek kripto para bu yıl yüzde 68 değer kazandı. Anlık ve canlı olarak bitcoin fiyatlarını takip etmek için mynet finans'ta bulunan yukarıdaki linki takip edebilirsiniz.


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