Bitcoin’de rekor sonrası sert düşüş!

Rekor üstüne rekor kıran dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin haftanın son işlem gününde yüzde 4,6’lık sert düşüşle 68 bin dolara kadar geriledi.

73 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK REKOR TAZELEMİŞTİ

Kripto para piyasaları tarafında, spot Bitcoin Borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle Bitcoin Perşembe günü 73 bin 798 dolara çıkarak rekor tazelemişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de hafta boyunca Bitcoin'deki artışı desteklemişti.

Hem Bitcoin hem de Ether, BNB ve Solana gibi en iyi 100 token'ın göstergesi bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi.







