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Bitcoin'de sert düşüş: 2 ayın en düşük seviyesi

ABD'de spot bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) sermaye çıkışlarının etkisiyle, bitcoin 2 ayın en düşük seviyesi olan 65 bin 426 dolara kadar geriledi.

Bitcoin'de sert düşüş: 2 ayın en düşük seviyesi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,4 azalarak 2 trilyon 320 milyar dolara geriledi.

Bitcoin de sert düşüş: 2 ayın en düşük seviyesi 1

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinde bu sürede sert düşüşler görüldü. Bugün 65 bin 426 dolara kadar gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen bitcoin, saat 12.30 itibarıyla 66 bin 825 dolardan işlem görüyor. Bitcoin 30 Mart'ta 65 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü. Bitcoin yatırımcısına haziran başından bu yana ise yaklaşık yüzde 10 kaybettirdi.

MİCROSTRATEGY’NİN SATIŞLARI DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU

Teknoloji hisselerinin rekor kırdığı dönemde bitcoinin düşüşe geçmesinde ABD'deki ETF'lerde görülen sermaye çıkışları etkili oldu.

Bitcoin de sert düşüş: 2 ayın en düşük seviyesi 2

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Varlık yönetim şirketi Farside Investors verilerine göre, yatırımcılar üst üste 12 gün boyunca ETF'lerden net nakit çıkışı gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam çıkışlar 4,7 milyar dolara ulaştı.

Bu durum bitcoin fiyatını doğrudan baskılıyor. Nakit çıkışlarının başladığı 12 Mayıs'ta bitcoin 82 bin dolar sınırında bulunuyordu.

Analistler, söz konusu düşüşteki ana faktörlerden birinin, MicroStrategy'nin gerçekleştirdiği satışlar olduğunu söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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