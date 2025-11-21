Bitcoin'de sert düşüş: Fed faiz indirimi beklentileri ve tasfiyeler piyasayı sarsıyor

Bitcoin, son günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte düşüş trendine girdi. Dün (20 Kasım 2025) itibarıyla %4,4'ten fazla değer kaybeden Bitcoin, 89.000 doların altına gerileyerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu düşüş, kripto para piyasasında genel bir satış dalgasını tetikledi ve yatırımcılar arasında endişeye neden oldu.

Bu düşüşün arkasındaki temel nedenlerden biri, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin azalması. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği endişelerini artırdı. Bu durum, riskli varlıklardan kaçışa neden olurken, Bitcoin gibi kripto para birimleri de bundan olumsuz etkilendi.

Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası zorlu bir dönemden geçiyor. Fed'in faiz politikaları, tasfiyeler ve piyasadaki belirsizlik, düşüşü tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, piyasayı yakından takip etmeli ve risklerini dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Piyasada toparlanma olup olmayacağı ise, Fed'in gelecekteki adımlarına, enflasyon verilerine ve genel ekonomik koşullara bağlı olacaktır.