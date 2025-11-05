FİNANS

Bitcoin'de son durum! 4 ay sonra ilk kez 100 bin doların altına düştü, bu sabah... İşte son fiyatı

Bitcoin'de son dakika haberleri yakından takip edilirken 4 ay sonra yaşanan ilk, yatırımcıları endişelendirdi. Bitcoin'in fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin doların altına indi. Yaşanan sert düşüşün ardından bu sabah yeniden toparlamaya başladı. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar? İşte 5 Kasım 2025 Bitcoin fiyatında son durum...

Bitcoin'de son durum! 4 ay sonra ilk kez 100 bin doların altına düştü, bu sabah... İşte son fiyatı
Devrim Karadağ

Bitcoin fiyatı ne kadar? Kaç dolar oldu? 5 Kasım 2025 sabahının ilk saatleriyle birlikte yatırımcılar bu sorulara yanıt aramaya başladı. Dün yaşanan çok sert düşüşün ardından Bitcoin 4 ay sonra ilk kez 100 bin doların altına düşmüştü.

23 HAZİRAN'DAN BU YANA İLK KEZ

23 Haziran’dan bu yana ilk kez kritik seviyenin altına düşülmesi Bitcoin yatırımcısını endişelendirirken, son 24 saatte yüzde 5,8’den düşen Bitcoin yeni güne toparlayarak başladı.

Bitcoin de son durum! 4 ay sonra ilk kez 100 bin doların altına düştü, bu sabah... İşte son fiyatı 1

REKOR SEVİYENİN YÜZDE 20 ALTINDA

Son rekor seviyelerinden yüzde 20'den fazla düşüş yaşayarak 98.992,19 dolara kadar gerileyen Bitcoin, şu sıralarda yüzde 1,43 artışla 101.687 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelerle ilgili endişelere odaklanırken, bu aşırı değerlendirmenin dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

Bitcoin de son durum! 4 ay sonra ilk kez 100 bin doların altına düştü, bu sabah... İşte son fiyatı 2

Analistler, yatırımcıların Fed’in faiz görünümü konusunda temkinli davrandığını belirterek, başta Asya piyasaları olmak üzere, yüksek değerlemeler ve olası bir düzeltmeyle ilgili uyarıların giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığına dikkati çekiyor.

ETHEREUM DA ÇAKILDI, YÜZDE 10,6 DEĞER KAYBETTİ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,6 değer kaybederek 3 bin 210 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin de son durum! 4 ay sonra ilk kez 100 bin doların altına düştü, bu sabah... İşte son fiyatı 3

Anahtar Kelimeler:
bitcoin (btc) ethereum (eth)
