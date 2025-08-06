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Bitcoin'de son durum! Haberler sonrası para çıkışı başladı... Yatırımcı kaçıyor mu?

Bitcoin'de son dakika haberi: Temmuz ayında 123 bin dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kıran Bitcoin (BTC), düşüşe geçti. Son 4 günde ciddi anlamda para çıkışının gözlemlendiği Bitcoin'de 1,37 dolarlık bir satış yapıldığı belirlendi. Piyasada bu düşüşü düzeltme olarak görenler olsa da ABD’de yeniden resesyon endişelerinin konuşmasıyla kripto piyasalar üzerinde baskı oluştuğu da belirtiliyor. Yatırımcılar ise "Bitcoin'de son durum ne? Düşecek mi? Yükselecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

Bitcoin'de son durum! Haberler sonrası para çıkışı başladı... Yatırımcı kaçıyor mu?

Bitcoin'de son dakika haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, kripto para piyasası hareketlendi. Temmuz ayında 23 bin 235 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kıran Bitcoin (BTC), düşüş trendine geçti. Son 3 haftadır zirvesinden uzakta bir görüntü sergileyen Bitcoin, son 1 haftalık süreçte en düşük 112 bin doları test etti.

Bitcoin de son durum! Haberler sonrası para çıkışı başladı... Yatırımcı kaçıyor mu? 1

BITCOIN'DE DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

BTC’de son 4 işlem gününde dikkat çeken bir para çıkışı da yaşanıyor. Geçen hafta perşembe günü 114,8 milyon ve cuma 812,3 milyon dolar olan para çıkışı; bu hafta pazartesi 323,5 milyon dolar ve salı 118,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 4 günlük para çıkışı 1 milyar 370 milyon dolara yaklaştı.

Bitcoin de son durum! Haberler sonrası para çıkışı başladı... Yatırımcı kaçıyor mu? 2

BITCOIN'DE SON DURUM: 6 AĞUSTOS BTC FİYATI

Kripto borsalarda işlem gören 6 Ağustos 2025 BTC fiyatı 113 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, ilk işlemlerde %-0,45’lik değer kaybı dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; analistler 22 Haziran – 14 Temmuz aralığında gerçekleşen yükseliş trendinin ardından gerçekleşen düşüşte, FİBO 0,38 desteği olarak öne çıkan 113 bin 500 dolar seviyesinin aynı zamanda önemli bir destek olduğunu da aktarıyor.

Bitcoin de son durum! Haberler sonrası para çıkışı başladı... Yatırımcı kaçıyor mu? 3

Bu desteğin kırılması halinde 50 günlük ortalamaya işaret eden 112 bin 600 dolar ve bir sonraki FİBO durağı olan 110 bin 700 doların destek olarak öne çıkabileceği ifade ediliyor.

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Kripto para bitcoin (btc)
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