FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doların üzerine yükseldi

Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doların üzerine yükseldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.03.2024 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni haftaya yükselişle başlayan Bitcoin ilk kez 71.000 doların üzerine tırmandı.

Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doların üzerine yükseldi

Kripto paralarda spot Bitcoin ETF'lerin alımlarının tetiklediği yükseliş yeni haftaya da taşındı.

Bitcoin sabah saatlerinde 71.400 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Dünyanın en büyük kripto parasında günlük yükseliş yüzde 2'yi aştı. 2024 yılında ise dolar bazında yatırımcısına yüzde 69 kazandırdı.

FONLARIN ALIMLARI SÜRÜYOR

ETF'ler geçtiğimiz hafta 33 bin adedin üzerinde Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Yatırımcıların yeni zirve beklentisiyle satışa yönelmemesiyle bu talep Bitcoin fiyatında yukarı yönlü baskı yarattı.

Sabah saatlerinde piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum'da günlük yüzde 1.5 değer kazanarak 4.000 doların üzerine çıktı.

Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri de 2.68 trilyon dolara çıkmıştı. Kasım 2021'de kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2.86 trilyon dolarla rekor kırmıştı.


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş dünyasından asgari ücret açıklamasıİş dünyasından asgari ücret açıklaması
Dolardaki hareket sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama! Dolardaki hareket sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama!
Borsa haftaya yükselişle başladıBorsa haftaya yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
En Çok Okunan Haberler
Kapalıçarşı’da döviz kuyruğu gündem olmuştu!

Kapalıçarşı’da döviz kuyruğu gündem olmuştu!

Dolardaki hareket sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama!

Dolardaki hareket sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Öğrenciler, çalışanlar... Herkesi gözü bu haberde! Bayram tatili kaç gün olacak: Kritik 'Pazartesi' detayı

Öğrenciler, çalışanlar... Herkesi gözü bu haberde! Bayram tatili kaç gün olacak: Kritik 'Pazartesi' detayı

Konut kredisinde yeni dönem! Bankalarda DASK harici sigortaya bakanlıktan önlem: Detaylar netleşti

Konut kredisinde yeni dönem! Bankalarda DASK harici sigortaya bakanlıktan önlem: Detaylar netleşti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.