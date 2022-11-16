Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto piyasasına ikinci şok! 650 bin müşterisi var: FTX’ten sonra şimdi de BlockFi…

Geçtiğimiz günlerde iflas ederek 1 milyon kişiye borcu olduğu öğrenilen FTX’in ardından 650 bin kullanıcısı bulunan, kripto para alım-satımı yanında faizli mevduat ve kredi hizmetleri de sunan BlockFi iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD merkezli BlockFi çalışanlarını işten çıkarmak ve yasal iflas başvurusunda bulunmak için gerekli planları hazırladı.

Son olarak Bitcoin ve Ethereum hesaplarına yıllık yüzde 5,5 faiz ödemesi yapıyordu. BlockFi sabit coinlere ise yıllık yüzde 11,5 faiz veriyordu. Bu bir anlamda dolar hesabına geleneksel bankaların çok üstünde bir şekilde getiri sağladığı anlamına geliyordu.

FTX, BLOCKFIYE 400 MİLYON DOLARLIK LİKİDİTE

BlockFi geçen yıl 3 milyar dolarlık değerlemeyle 300 milyon dolarlık yatırım almıştı. Kripto paralarda bu yıl yaşanan düşüş ise firmayı zor durumda bıraktı. Bugün iflas etmiş durumda olan FTX zordaki BlockFi'ye 400 milyon dolar likidite sağlamıştı. Yapılan anlaşma kapsamında FTX'in 240 milyon dolara BlockFi'yi satın alma opsiyonu bulunuyordu.

MÜŞTERİ SAYISI 650 BİN

Söz konusu 400 milyon dolar BlockFi'ye vadeli kredi şeklinde sunulmuştu. Firma bu parayı ihtiyaç halinde kullanacaktı. FTX'in iflasıyla BlockFi de likidite sıkışıklığı yaşadı. BlockFi gerekli lisansları almadan mevduat ve kredi hizmetleri sunduğu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 100 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

BlocFi'nin yayımladığı verilere göre 2. çeyrek sonu itibarıyla firmanın toplam kredi büyüklüğü 1,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bunun 1,5 milyar doları kurumsal müşterilere verilen kredilerden oluşuyordu.

Haziran sonu itibarıyla faizsiz olarak BlockFi cüzdanlarında 500 milyon dolar bulunuyordu. Faiz getirili mevduatların toplamı ise 2,6 milyar dolara ulaşmıştı. BlockFi'nin 650 bin müşterisi bulunuyordu.



