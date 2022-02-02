Bitcoin düşüş trendinde! 2 Şubat Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Şubat Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 2 Şubat Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %0,08 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ikinci ayında düşüş trendinde bulunuyor. İşte 2 Şubat 2022 tarihinde Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

2 ŞUBAT BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

2 Şubat haftanın üçüncü günü Bitcoin bugün %0,08'lik bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin şu anda $ 38.311,1 yani 512.739,53 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 38.189,4 - 38.644,7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $20,19B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%8,87'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.730,60 yani 36.574,81 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %4,05'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,142442 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,140893 - 0,143676 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $397,28M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %5,88'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,61977 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,61117 - 0,62757 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,17B.

