FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin düşüş trendinde! 2 Şubat Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Şubat Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Bitcoin düşüş trendinde! 2 Şubat Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Şubat Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

02.02.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Şubat haftanın üçüncü gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin'de düşüş yaşanırken; Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da bugün artış meydana geldi. Bitcoin bugün %0,08 seviyesinde değer kaybetti. Peki 2 Şubat Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Şubat Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? İşte son rakamlar...

Bitcoin düşüş trendinde! 2 Şubat Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Şubat Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 2 Şubat Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %0,08 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ikinci ayında düşüş trendinde bulunuyor. İşte 2 Şubat 2022 tarihinde Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

2 ŞUBAT BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

728xauto (82)

2 Şubat haftanın üçüncü günü Bitcoin bugün %0,08'lik bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin şu anda $ 38.311,1 yani 512.739,53 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 38.189,4 - 38.644,7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $20,19B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ethereum3

%8,87'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.730,60 yani 36.574,81 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %4,05'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,142442 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,140893 - 0,143676 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $397,28M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

ripple7

Bugün %5,88'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,61977 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,61117 - 0,62757 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,17B.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kripto paralarda yükseliş!Kripto paralarda yükseliş!
Benzin ve motorine zam geldiBenzin ve motorine zam geldi
Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor!

Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor!

Son dakika: İndirimli ürün satışlarında fırsatçılığa son! Bakanlık harekete geçti, en düşük fiyata göre...

Son dakika: İndirimli ürün satışlarında fırsatçılığa son! Bakanlık harekete geçti, en düşük fiyata göre...

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

ABD borç batağında! İlk kez geçildi...

ABD borç batağında! İlk kez geçildi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.