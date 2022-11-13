Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum araştırılıyor. Kripto para piyasasında düşüş devam ediyor. Bitcoin 17 bin dolar seviyesinin de altında işlem görmeye başladı. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para Bitcoin 16 bin 750 dolar seviyesinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

2021 yılında yükselişiyle gündem olan ve Tesla kurucusu Elon Musk'ın paylaşımlarıyla da popüler olan Dogecoin 13 Kasım'da 0.08 cent seviyesine geriledi.

RİPPLE NE KADAR?

Bir diğer popüler kripto varlıklardan biri olan Ripple (XRP) ise 0.35 cent oldu.

