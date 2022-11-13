FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları

13.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Kripto para borsasında meydana gelen sorun, piyasayı derinden etkiledi. Bitcoin fiyatı çok uzun zaman sonra yeniden 17 bin doların altına düştü. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum araştırılıyor. Kripto para piyasasında düşüş devam ediyor. Bitcoin 17 bin dolar seviyesinin de altında işlem görmeye başladı. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 13 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para Bitcoin 16 bin 750 dolar seviyesinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

2021 yılında yükselişiyle gündem olan ve Tesla kurucusu Elon Musk'ın paylaşımlarıyla da popüler olan Dogecoin 13 Kasım'da 0.08 cent seviyesine geriledi.

RİPPLE NE KADAR?

Bir diğer popüler kripto varlıklardan biri olan Ripple (XRP) ise 0.35 cent oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kriz derinleşiyor! 2 yıl sonra bir ilkKriz derinleşiyor! 2 yıl sonra bir ilk
Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldiAkaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi
Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin

En Çok Okunan Haberler

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Yeni yılda yüzde 123 artacaktı! Çalışma başlatıldı, indirim yolda

Yeni yılda yüzde 123 artacaktı! Çalışma başlatıldı, indirim yolda

Gram altında 2022'nin zirvesi!

Gram altında 2022'nin zirvesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.