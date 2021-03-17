Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano ve NFT Token piyasası son durum!

Son 24 saat içinde 53,779.30 ve 57,113.09 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.72 artışla 55,323.67 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 38.9 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 1,771.97 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.01 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 203.98 milyar dolara yükseldi.

BNB'DE ARTIŞ OLDU

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 253.63 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.53 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.37 milyar dolara yükseldi.

KRİPTO PARA PİYASASI HACMİ GENİŞLEDİ

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 27 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 716.67 trilyon dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.