Bitcoin fiyatı düşüşe geçti: Bu iki güne dikkat!

Geçtiğimiz haftalarda Terra (UST) ve LUNA çöküşüyle sarsılan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30 bin dolar seviyelerindeki hareketlerini sürdürüyor. Dün 30 bin 500 doların üzerine çıkan Bitcoin bugün yeniden düşüşe geçti. Kararsız bir seyirde yoluna devam eden kripto paraların amiral gemisi şu sıralar 30 bin doların altında 29 bin 300 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bitcoin'in 30 bin dolar seviyelerinde aşağı yukarı seyrini devam ettirirken en büyük altcoin olan Ethereum (EHT) ise kendi kritik seviyesi olan 2 bin dolara takılmış durumda. Dün 2 bin 80 dolara kadar yükselen Ethereum bugün yüzde 4,6 düşüşle 1978 dolara geriledi.

NASDAQ’TAN AYRI HAREKET ETTİ

Bitcoin neredeyse bir sabit coin gibi hareket ederken dün Nasdaq'tan ayrı hareket etmesi dikkat çekti. Son aylarda Bitcoin teknoloji devlerinin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsası ile paralel hareket ediyordu. Dün ise Nasdaq bileşik endeksi yüzde 1,6 yükselirken Bitcoin düşüşe geçti.

PERŞEMBE VE CUMAYA DİKKAT

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü Bitcoin fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

"Kripto paralarda LUNA çöküşü sonrası toparlanma çabaları devam ederken, yukarı ya da aşağı yön kavramı yerine 30 bin dolar altı ya da üzeri kavramları yerleşti. Küresel piyasalarda da durum bu sabah hafif satıcılı olurken, dünya yeniden bir virüsle karşı karşıya; Maymun Çiçeği. Bu sabah Asya’dan ABD ve Avrupa vadelilerine yayılan kırmızı bir görüntü var. Dünya bir yandan virüsün yayılmasını, karantinaları ya da tedarik zincirini izlerken diğer taraftan da merkez bankalarının senkronize bir biçimde faiz artıracağına dair beklentilerle yatırımlarını riskli varlıklar tercih sıralamasında geri kalıyor. Henüz işlem hacimlerinde ya da aktif – yeni hesaplarda istenilen düzeyde artış görülemedi. Kripto para borsalarındaki stablecoinlerin Bitcoin’e dönüşüm hızı oldukça yavaş. Bu nedenle yatay seyir Perşembe-Cuma günlerine dek devam edebilir çünkü çoğunluğu satım (put) opsiyonu olan opsiyonların vade sona erme tarihi. Diğer tarafta ABD’de Fed raporuna göre Amerikan hanehalkının yüzde 12’si kripto para yatırımı yapıyor ve bunu yatırım aracı olarak görüyor. Bu rapor sonrası Wall Street bankalarının iştahı daha da kabarmış olmalı. Bitcoin teknik olarak 28 bin 600 – 30 bin 700 dolar bandından çıkamadı fakat yatay seyrine devam ediyor."



