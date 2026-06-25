FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Bitcoin için kritik gün! Tek veri piyasayı sarsabilir

Bitcoin, 59 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken piyasalar ABD'den gelecek çekirdek PCE enflasyon verisine odaklandı.

Bitcoin için kritik gün! Tek veri piyasayı sarsabilir

Bitcoin, son satış dalgasında 59 bin dolar seviyesine kadar gerilerken bu bölgeden gelen alımlarla yeniden 61 bin doların üzerine çıktı.

Benzer bir senaryo 5 Haziran'da da yaşanmış, 59 bin dolar civarına gerileyen kripto para ardından birkaç gün içinde 67 bin dolara kadar yükselmişti.

GÖZLER PCE VERİSİNDE

Analistler, 59 bin dolar seviyesinin kritik eşik haline geldiğini belirtirken piyasalar 15.30'da açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Özellikle Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek PCE verisi merakla bekleniyor.

Bitcoin için kritik gün! Tek veri piyasayı sarsabilir 1

İKİ FARKLI SENARYODA BITCOIN'İN DURUMU

Beklentiler, çekirdek PCE'nin yıllık bazda yüzde 3,3 ila yüzde 3,4 aralığında artış göstereceğine işaret ederken enflasyondaki yukarı yönlü baskı ve Fed'in faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisi de artabilir. Böyle bir senaryoda analistlere göre dolar endeksindeki yükselişle birlikte hisse senetleri ve kripto para piyasalarında olumsuz tablo görülebilir. Özellikle Bitcoin'in 59 bin dolar desteğini koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu.

Öte yandan çekirdek PCE verisinin beklentilerin altında kalmasının da faiz indirimlerine ilişkin umutları yeniden canlandırması, buna bağlı doların yükseliş ivmesinin zayıflamasıyla Bitcoin alımlarının daha da güçlenmesi bekleniyor
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendiGüneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi
Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu 'Geldiği gün tükeniyor'Tezgahlar değişti, çareyi böyle buldu 'Geldiği gün tükeniyor'

Anahtar Kelimeler:
bitcoin satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

Tam 26 kilo verdi! Her sabah bunu yapmış...

Tam 26 kilo verdi! Her sabah bunu yapmış...

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.