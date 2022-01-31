Bitcoin için Şubat uyarısı: Bir günde 2 bin dolardan fazla kayıp

Son dakika: Kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin 33 bin dolara gerilemesinin ardından hafta sonu yükselişe geçmiş ve 39 bin dolar seviyesine çıkmıştı. Ancak Asya piyasalarının açılmasıyla bir anda 2 bin dolar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin 36 bin dolar seviyelerine çekildi. "Bitcoin neden düştü, ne zaman yükselecek?" soruları araştırılırken uzmanlardan kritik uyarı geldi. İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta Kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık zirvesinden yüzde 50’den fazla düşüş yaşadı 33 bin dolar seviyesine geriledi. Ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına Mart ayında başlamasına kesin gözle bakılmasının etkisiyle hafta sonu 39 bin dolara yaklaşmıştı. Ancak Bitcoin’i 39 bin dolara yaklaştıran yedi günlük ralli sona erdi.

Piyasa değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para Bitcoin haftanın ilk işlem günü 36 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin şu sıralar son 24 saatte yüzde 2,3 değer kaybı ile 37 bin 259 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’deki düşüş altcoin’lerde de baskı oluşturuyor. Ethereum da 2 bin 620 dolardan 2 bin 550 dolara geriledi.

BITCOIN İÇİN KRİTİK AY

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede, “Yeni bir haftaya ve aya başlarken, bu hafta ve şubat ayı genelinin kritik olacağını söyleyebiliriz. Fakat şubat ayını ikiye ayırmamız gerekecek. İlk olarak Başkanlık emri ile ABD’de hazine sekreterine devasa yetkiler gelebilir ve ikinci olarak ise SEC tarafından ABD’li bankalara kripto paralarda hizmet vermek için yetki tanımlanabilir. Bu nedenle ay genelinde tek bir strateji uygulamak zor ve yanlış olabilir” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA UYARI

“Yine de bu yetki haberi sonrasında fiyatlamalar güzel tutunsa da Bitcoin önderliğinde altcoin’lerdeki zayıflık devam ediyor” diyerek devam eden Beste Naz Süllü, “Bitcoin yine 38 bin dolar seviyesini kıramayınca 36 bin dolar bölgesine geri çekildi. Bitcoin ve ABD ana endeksler arasındaki korelasyon kuvvetli. Fed’in mart ayı toplantısında faiz artıracağı ve bunun 25 baz puan yerine 50 baz puan olacağı beklentileri Bitcoin’i olumsuz etkilerken, bu belirsizlikte spot hacmi düşüyor. Hacim öylesine geriledi ki tarihte ilk kez NFT hacmi Bitcoin hacmini geride bıraktı. Piyasaya para girişi devam etse de kaldıraçlı işlem hacimleri halen daha çok yüksek. Bu nedenle Bitcoin ilk olarak 38 bin dolar seviyesini sonrasında ise 200 günlük basit ortalamasının geçtiği 40 bin 600 dolar seviyesini kırmadan net bir yön işlemine girmek küçük yatırımcı açısından fazla volatil olabilir. Haftalık periyotta Bitcoin alt destek 32 bin 600 dolar seviyesinden geçiyor. Stoplar bu çevrede konularak düşüşler alım yönlü değerlendirilebilir" sözlerine yer verdi” şeklinde değerlendirmede bulundu.



