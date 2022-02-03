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Bitcoin’in kaderini belirleyecek 3 tarih! Herkes Mart ayını bekliyordu ama...

03.02.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin (BTC) ve kripto paralar ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Lider kripto para birimi 39 bin doların üzerine çıkmasının ardından yeniden geriledi. Türkiye'de de büyük bir yatırımcı kitlesine sahip kripto para için, "Bitcoin bugün ne kadar? Ne zaman yükselecek?" soruları araştırılırken uzmanlardan Şubat ayı için uyarı geldi. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri...

Bitcoin’in kaderini belirleyecek 3 tarih! Herkes Mart ayını bekliyordu ama...

Son dakika: Kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin 33 bin dolara gerilemesinin ardından hafta sonu yükselişe geçmiş ve 39 bin dolar seviyesine çıkmıştı. Ancak 3 Şubat Perşembe günü yönünü yeniden aşağı çeviren Bitcoin yüzde 5,5’ten fazla değer kaybetti. "Bitcoin neden düştü, ne zaman yükselecek?" soruları araştırılırken uzmanlardan kritik uyarı geldi. İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısına yönelik beklentiler ve toplantı sonrasında lider kripto para Bitcoin, ABD borsalarına paralel olarak sert düşüşler yaşadı. Bitcoin’in 69 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden neredeyse yüzde 50’lik bir gerileme yaşaması, tüm altcoin’lerin fiyatlarını olumsuz etkiledi. Kripto paralar uzun bir süre kırmızı görünümde durdu.

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Bitcoin’in geçen hafta 33 bin doların altına düşmesi ile bir satın alma baskısı oluştu ve lider kripto para birimi 39 bin 300 dolara kadar yükseldi. Ancak sonrasında yaşanan geri çekilme fiyatların yeniden 37 bin dolar altına gerilemesine sebep oldu. Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 5,6 değer kaybederek 36 bin 382 dolar seviyesine çekildi.

Fed, bir sonraki faiz toplantısını Mart ayında gerçekleştirecek ve uzmanlar bu toplantıda faizin 50 baz puan artırılacağını öngörüyor. Bu nedenle pek çok insan Şubat ayından ziyade Mart ayına odaklanmış durumda. Ancak şubat ayında da kripto paraları ilgilendiren önemli tarihler bulunuyor.

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BITCOIN İÇİN 3 KRİTİK TARİH

8 Şubat: Bu tarihte Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi stablecoin’leri ele alan bir toplantı düzenleyecek.

9 Şubat: 9 Şubat’ta ABD Senatosu, kripto paralara yönelik bir toplantı düzenliyor. Toplantının başlığı ise “Dijital Varlıkları Araştırmak: Riskler, Regülasyon ve İnovasyon”. Başlıktan da anlaşılacağı gibi ekosistemdeki riskler ve düzenlemelere yönelik yorumlar aktarılacak.

15 Şubat: ABD Senatosu’nun bankacılık komitesi, stablecoin’leri ele alan bir toplantı düzenleyecek.

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BITCOIN’E TALEP ARTTI

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, şubat ayı genelinde kripto paraları etkileyecek gelişmelere değindiği değerlendirmesinde, “Senato’da madenciler Senatör Elizabeth Warren’ın çağrısıyla ifadeye gelecek, 15 Şubat’ta ise yine Senato’da stablecoin ragülasyonu görüşülecek. Diğer tarafta ABD’de bilanço sezonu devam ederken, dün açıklanan Meta’nın gelirleri analist beklentilerini karşılayamayınca Bitcoin’de 37 bin doların gerisine çekilme oldu. Hali hazırda soğuk hava koşulları nedeniyle Teksas’ta madenciler de üretimi durdurmuşlardı. Fakat tüm bu haberler 36 bin bölgesinde sindirildi ve fiyatlandı. Yeniden 36 bin 500 dolar seviyesine yaklaşan Bitcoin, cüzdanlara BTC alımını da tetikledi. Bu bölgelerde yatırımcıların BTC taleplerinin arttığını görüyoruz. Bitcoin’de 36 bin - 35 bin 700 dolar önemli ve 32 bin dolardan önceki son kalan desteklerdir. Buradan yeniden verebileceği tepki ve hatta 40 bin 600 dolar seviyesinin kırılması ile 45 bin dolar seviyelerine kadar hareket bekliyoruz" dedi.

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CARDANO’DA YÜZDE 15 BİNLİK ARTIŞ

“Uzun bir süredir yaşanan gelişimlerden dolayı düşen ve tepki veremeyen Bitcoin’in yanı sıra Cardano (ADA) fiyatlarının da gerilemesi dikkatleri çekti” diyen Beste Naz Süllü, “Son bir ay içerisinde ADA tutan adres sayısında yüzde 15 bin artışa rağmen ADA’nın 1 dolar çevresinde oluşu potansiyel oluşturuyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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