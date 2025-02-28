Bitcoin'in tarihi zirvesinden geriye yeller esti! Yüzde 27'lik dev kayıp

20 Ocak'ta Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ile beraber Bitcoin 109 bin 71,86 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin'in bu hızlı yükselişi yatırımcıların kripto piyasasına girmesine neden olurken Trump'ın politikasında oluşturduğu belirsizlikler Bitcoin fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu.

BİTCOİN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Bitcoin fiyatı,yatırımcısını hayal kırıklığına uğratarak, bu sabah 79 bin 650,50 dolara kadar düştü. Bitcoin hali hazırda düne göre yüzçde 4,4 kayıpla 80551,71 dolardan işlem görüyor.

Ethereum fiyatı da bu sabah 2128,17 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 5,67 kayıpla 2154,03 dolarda seyrediyor.

Kripto saklama firması Bitgo'nun APAC'daki tezgah üstü ticaret direktörü Stefan von Haenisch, "Makro ortam göz önüne alındığında, bulunduğumuz yerde olduğumuzu görmek şaşırtıcı değil" dedi. Tüccarlar, yaygın olarak kriptoyu destekleyici olarak görülen Trump'ın Bitcoin stoku da dahil olmak üzere sektör için somut adımlar atmasını bekliyor.