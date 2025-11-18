FİNANS

Bitcoin kabusu geri döndü: BTC/USDT paritesi yıl içi kazançlarını sildi

Bitcoin, son günlerdeki düşüş trendiyle yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. BTC/USDT paritesi, 91.500 doların altına gerileyerek yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazançları sildi. Piyasadaki panik satışları artarken, uzmanlar düşüşün devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Yatırımcılar Panikte! Bitcoin'de Sert Düşüş Devam Ediyor

Kripto para piyasası, Bitcoin'in sert düşüşüyle sarsılıyor. Pazartesi günü 91.500 dolar seviyesinin altına inen BTC/USDT paritesi, yatırımcıları endişelendirdi. Yıl başından bu yana kaydedilen tüm kazançların silinmesi, piyasada panik satışlarına yol açtı. Analistler, bu düşüşün arkasında çeşitli faktörlerin olduğunu belirtiyor. Bunlar arasında, küresel ekonomik belirsizlikler, artan enflasyon kaygıları ve regülasyonlara ilişkin endişeler yer alıyor.

Coinmarketcap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık %4,80 azalarak 3 trilyon 80 milyar dolara geriledi. Bitcoin'in fiyatı ise aynı zaman diliminde %5,9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. TSİ 7.47 itibarıyla 89 bin 623 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise %15,3'ü buldu.

Opsiyon piyasasında da durum pek iç açıcı değil. Yatırımcılar, düşüşün devam edeceği yönünde pozisyon alırken, piyasadaki belirsizlik ortamı daha da derinleşiyor. Birçok yatırımcı, zararlarını minimize etmek için satış yaparken, bazıları ise düşüşün geçici olduğunu ve Bitcoin'in tekrar toparlanacağını düşünüyor. Ancak, uzmanlar, piyasadaki volatilite göz önüne alındığında, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

TradingView'den alınan bilgilere göre, Bitcoin'in dominansı da düşüş eğiliminde. Haftalardır süren düşüş, Stokastik RSI ile net bir düşüş yönlü ayrışma oluşturuyor. Dominans Haziran ayında %65,71 iken, şu anda %59,37'ye gerilemiş durumda. Bu durum, piyasadaki altcoinlere olan ilginin arttığını gösterse de, Bitcoin'in genel piyasa üzerindeki etkisinin azalması, endişeleri de beraberinde getiriyor. Stoch RSI'da D çizgisinin K çizgisinin üzerine çıkması, piyasa gücünde bir değişim sinyali olarak yorumlanıyor. Bu ayrışma, RSI’nin daha önce aşırı alım bölgesine girmesiyle birleştiğinde, yükseliş yönlü bir düzeltme beklentisini azaltıyor ve düşüş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'in 95.000 dolar seviyesine yaklaşması, kritik bir psikolojik eşik olarak kabul ediliyor. Eğer Bitcoin bu seviyeyi kırarsa, düşüşün daha da derinleşebileceği öngörülüyor. Ancak, bazı analistler, bu düşüşün bir alım fırsatı olabileceğini ve uzun vadede Bitcoin'in tekrar yükselişe geçeceğini savunuyor.

Sonuç olarak, Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, piyasadaki belirsizlik ortamı devam ediyor. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmasını, risklerini iyi yönetmesini ve piyasayı yakından takip etmesini öneriyor. Düşüşün ne kadar süreceği ve Bitcoin'in ne zaman toparlanacağı ise belirsizliğini koruyor. Yatırım kararları almadan önce detaylı araştırma yapmak ve uzman görüşlerine başvurmak büyük önem taşıyor.

