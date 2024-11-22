Bitcoin kararı ilk ülke olmuştu! Şimdi herkes Devlet Başkanı Bukele'yi konuşuyor... Dipten aldı, El Salvador'u bir ayda zengin etti

Bitcoin yatırımcısının yüzünü güldürdü ama en çok EL salvador'u güldürdü. 100 bin dolarlık değer yaklaşan Bitcoin, 2024 genelinde dolar bazında yüzde 134 değer kazanırken sadece son 1 ayda yüzde 48 yükseldi. Söz konusu yükselişin ardından gözler; en çok El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye çevrilmişti.

BİTCOİN'İ YASAL ÖDEME ARACI KABUL EDEN İLK ÜLKE

Devlet Başkanı seçildikten sonra Bukele tüm dünyanın konuştuğu Bitcoin kararına imza atmıştı. El Salvador, Bitcoin'i Eylül 2021'de dünyada yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olurken; aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başlamıştı.

BUKELE, TÜM DÜNYAYA DUYURDU

Bitcoin'in tarihi rekorlarını kırmasının ardından Bukele dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zamanında ekonomistlerin kuşkuyla yaklaştığı hamlesinin sonuçlarını dünyaya duyurdu.

68 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN ALIMINDAN 305 MİLYON DOLAR KÂR

Söz konusu paylaşımda yer alan bilgilere göre El Salvador Eylül 2021'den bu yana toplamda 268 milyon 82 bin dolarlık Bitcoin alımı yaptı. Bu yatırımından 305 milyon 172 bin dolar kâr etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; kâr oranı böylece yüzde 113.84'ü buldu. El Salvador'un rezervinde yer alan Bitcoin'lerin toplam değeri 573 milyon doları aştı.

'DİPTEN ALIM YAPTIK' DEMİŞTİ

El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Kasım 2021'de 66 bin doları görmesinin ardından ise hızlı bir değer kaybı yaşandı. Aralık 2022'ye geldiğimizde Bitcoin 17 bin doların altına gerilemişti.

KİMSEYE KULAK ASMAMIŞTI

Bitcoin'deki bu değer kaybı üzerine Bukele eleştiri oklarının hedefi olurken, kendisi bu eleştirilere kulak asmayarak sık sık 'dipten alım yaptık' açıklamasında bulundu.

Bitcoin Bukele'nin 'dip' dediği bölgelerin altına da düştü. Ancak bugün itibarıyla kimilerinin 'kumar' olarak nitelediği rezerv hamlesi olumlu sonuç vermiş durumda.