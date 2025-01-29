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Bitcoin'le ilgili şehir efsanesi geçek oluyor... Avrupa'da ilk olacak: Merkez Bankası rezervlerinde artık yer alacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2025 12:20
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Hafta başında sert düşüş yaşayan kripto piyasasında herkesin konuştuğu bir efsane gerçek oluyor. Avrupa'da ilk kez bir Merkez Bankası, rezervlerinde Bitcoin'e yer verecek. Çekya Merkez Bankası (CNB) Başkanı Aleš Michl, ülkenin rezervlerinden milyarlarca euroyu Bitcoin'e yatırmayı planladığını açıkladı.

Bitcoin'le ilgili şehir efsanesi geçek oluyor... Avrupa'da ilk olacak: Merkez Bankası rezervlerinde artık yer alacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına rağmen satıcılı günler geçiren ve haftaya son 10 günün en düşük seviyesinden başlauyan Bitcoin'de yatırımcının yüzlerini güldürecek bir gelişme yaşandı. Yıllardır hep bir umutla konuşulan ve gündemden hiç düşmeyen bir şehir efsanesi gerçek olmak üzere. Bir anda günem yaratan haberlere göre Avrupa'da ilk kez bir Merkez Bankası, rezervlerinde Bitcoin'e yer verecek.

AVRUPA'DA İLK OLACAK

Çekya Merkez Bankası (CNB) Başkanı Aleš Michl, ülkenin rezervlerinden milyarlarca euroyu Bitcoin'e yatırmayı planladığını açıkladı. Bu adım, Çekya’yı kripto varlıkları elinde tutan ilk Batılı merkez bankası yapabilir.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BITCOIN'E YER VERECEĞİZ"

CNBC-e'de yer yer alan habre göre; Financial Times’a konuşan Michl, perşembe günü banka yönetim kuruluna, rezervlerin çeşitlendirilmesi amacıyla Bitcoin'eyatırım yapma planını sunacağını belirtti. Planın onaylanması halinde, CNB’nin 140 milyar euroluk rezervinin yüzde 5’ini Bitcoin'e ayırabileceğini ifade etti.

Bitcoin'in 'aşırı oynak' olduğunu kabul eden Michl, yatırımcı ilgisinin arttığını ve BlackRock gibi büyük finans kuruluşlarının Bitcoin'e borsa yatırım fonları (ETF) çıkardığını hatırlattı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para sektörüne yönelik olumlu yaklaşımının ve yönetimindeki kripto yatırımcılarının etkisinin önemine vurgu yaptı.

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"İYİ BİR SEÇENEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“Varlıklarımızı çeşitlendirmek adına Bitcoin iyi bir seçenek gibi görünüyor” diyen Michl, “Trump yönetimi Bitcoin için bir balon oluşturabilir ancak uzun vadede bu yatırım daha fazla kişi için bir alternatif haline gelebilir” şeklinde konuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise Aralık ayında yaptığı açıklamada, Kongre’nin izin verdiği varlık listesinde olmadığı için Fed’in Bitcoin tutmadığını belirterek, "Bu konuda yasa değişikliği talep etmiyoruz" demişti.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Çekya Kripto para bitcoin (btc)
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