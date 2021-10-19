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Bitcoin'de tarihi seviyeye adım adım!

19.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Asya'daki işlemlerde %1.5 artışla 62,998 dolara çıkarak Nisan'da ulaştığı 64,895 dolarlık rekor seviyeden bu yana olan en yüksek seviyeye çıktı.

Bitcoin'de tarihi seviyeye adım adım!

Kripto para birimi bitcoin, bitcoin vadeli işlemler yapacak borsa yatırım fonlarının (ETF) borsada işlem görmesini sağlayacak düzenleyici kurul onayının kripto para varlıklarına daha fazla yatırım çekebileceği konusunda yatırımcıların beklentiye girmeleriyle altı aylık zirvesine ulaşarak rekor seviyesine yaklaştı.

EKİM AYINDA YÜZDE 40 ARTTI

Bitcoin, çoğu hazırlık safhasında olan bitcoin ETF'lerinin, emeklilik fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilen milyarlarca doların sektöre akışını sağlayacağı beklentileriyle Ekim ayında yaklaşık %40 arttı.

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ProShares'in Bitcoin Strateji ETF'sinin BITO koduyla Salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Analistler, ProShares'in EFT'sinin doğrudan bitcoin yatırımları yapmayacağını, Chicago vadeli işlemler borsasında işlem yapacağını ve bu nedenle bunun sektöre fon akışı konusunda hemen bir etkisinin olmayabileceği belirttiler. Fakat spekülatörler bitcoin EFT'lerinin işlem görmeye başlamasının spot fiyatlar için olumlu bir sinyal olduğu konusunda beklentiye girmekteydiler. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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