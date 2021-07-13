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Bitcoin madencilik cihazı üreten Bitmain, yeni mağazasını Türkiye'de açtı

13.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para madencileri için cihaz üreten Bitmain’in Türkiye ve MENA bölgesindeki tek resmi distribütörü Phoeniz Store, ilk mağazasını İstanbul’da açtı. Şirketin CEO’su Phil Harvey, mağazayla öncelikli hedeflerin Türk yatırımcısına sektöre yönelik eğitimler vermek olduğunu söyledi. Mağazada eğitimlerin yanı sıra madencilik cihazları ve soğuk cüzdanlar gibi kripto para madencilik ekipmanlarının tanıtımı ve satışı yapılacak.

Bitcoin madencilik cihazı üreten Bitmain, yeni mağazasını Türkiye'de açtı

Mağazanın açılışında konuşan Phoenix Store CEO’su Phil Harvey, Türkiye’nin kripto para piyasasına en çok ilgi gösteren ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bunun Türkiye pazarına adım atmalarında önemli bir faktör olduğunu belirten Harvey, 2015'ten beri madencilik yapan Dubai merkezli bir işletme olduklarını dile getirdi.

TÜRKLERİN İLGİSİ PAZARA ADIM ATMAMIZI SAĞLADI

Türkiye'deki ilk yatırımlarıyla ilgili olarak Harvey, “Phoenix Store olarak dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinesi üreticisi Bitmain ile Türkiye'ye adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, dünyada kripto para piyasalarına en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türk yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisi, Türkiye pazarına adım atmamızı sağlayan en önemli faktör oldu. Türk finans yatırımcılarını sektörün en gelişmiş Antminer cihazları ve kripto varlıklarının güvenliğini sağlayan soğuk cüzdanlarla buluşturacağız. Kripto para madenciliği son yıllarda en gelişmiş ve çekici sektör haline geldi. Türk yatırımcılar, özellikle teknoloji ve donanım şirketlerinde, girişimcilik ekosistemi konusunda bilgili. Bu kapsamda Türk yatırımcıların da kripto para ve finansal teknolojilerdeki yatırımlara ağırlık vereceğini öngörüyoruz. Türkiye, geleceği şekillendirecek kripto para birimlerinin geliştirilmesinde hem Avrupa hem de MENA için önemli bir örnek” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ

Amerika, Kanada, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduklarını aktaran Harvey, “Türkiye'nin bu ülkelerle birlikte temel bir finans tabanına sahip olduğunu biliyoruz. Hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz ve bu operasyonun küresel büyüme hedeflerimizi önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyoruz. St. Regis'deki mağazamız Türkiye pazarındaki ilk yatırımımız olmasına rağmen, devam eden iş ve yatırımlarımız için ilk adımımız ve bu adımları kalıcı hale getirmek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Soğuk cüzdanlarımızla kripto paralarını güvende tutarken Türk yatırımcılara en gelişmiş finansal donanımları sağlayacağız. Ayrıca, yatırımlarının güvenli olması için profesyonel ekibimizle, müşterilerimizin makinelerini barındırmak ve son teknoloji tesislerimizde verimli bir şekilde yönetmek için en iyi hizmeti sunmayı, ilk yılımızda bir yatırım getirisi ile en iyi getirileri sunmayı sağlayacağız” diye konuştu.

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150 MEGAWATT GÜCE SAHİBİZ

Yatırımlarında kalıcı olmayı amaçladıklarını belirten Phil Harvey, “Başlangıçta çok küçük ölçekli madenciliğe girdik ve operasyonlarımızı Kanada'ya genişletmeye karar verdik. Artık ABD'de de Rusya'da da büyümeye başladık. Kapasite açısından şu anda tükettiğimiz yaklaşık 150 megawatt güce sahibiz. Yani makineler açısından, şu anda hem kendimiz hem de diğer müşteriler için işlettiğimiz ve ilgilendiğimiz 45.000 makine olacak” ifadelerini kullandı.

KAPASİTEYİ 2 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Pazar paylarının yüzde 1 olduğunu aktaran Harvey, “Önümüzdeki yılın sonuna kadar hedefimiz, yaklaşık 100.000 makineye sahip olmak için bu kapasiteyi iki katına çıkarmak ve sonunda ulaşmak istediğimiz 400 megawatt'a ulaşmak” ifadelerini kullandı.

MADENCİLİK KONUSUNDA EĞİTİMLER VERİLECEK

Türkiye’de insanlara eğitim vermeyi amaçladıklarını belirten Harvey, “Türkiye, kripto ticareti yapan borsalarda büyük bir ayak basamağına sahip. Şu anda sahip olmadıkları şey, büyük bir madencilik ağıdır. Madencilik gerçekten Türkiye'de yapılabilir. Ekonomik açıdan, çok pahalı. Dolayısıyla amacımız, Türk insanına madencilik konusunda eğitim vermek ve yurt dışında madencilik yatırımlarını kolaylaştırmaktır. Dubai'deki showroom'da gördüğümüz bir şey bu, bizden makine almaya gelen Türk vatandaşlarımız var” dedi.

Kaynak: DHA

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