Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin nereden alınır?

Bitcoin alım satımı birçok platform üzerinden yapılabilir. Fiyatı piyasadaki arz-talep ilişkisine bağlı olarak değişebilir. 0.00000001 gibi küçük parçalarına ayrışabilir, bundan dolayı yüz milyonda bire kadar küçük parçalar alınıp satılabilir.
Bitcoin, 2008’de Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi veya kişiler tarafından yayınlanan makaleyle blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimi olarak ortaya çıktı. İlk kez, 2 adet pizza için ödeme aracı olarak kullanılması, Bitcoin'i gerçek bir para birimi yerine kullanabilmenin kapısını araladı. Ancak dalgalı fiyat hareketleri Bitcoin'in "para gibi" kullanılmasının önüne geçti.
Fakat, Bitcoin için "değer saklama aracı" ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Devamlı yükselen ya da düşen fiyatına karşın Bitcoin, günümüzde insanların yatırım aracı olarak kullandığı enstrümanlar arasında yer aldı.
Bitcoin alabilmek için bir BtcTurk hesabına sahip olmak gerekir. BtcTurk hesabınız yoksa, BtcTurk ana sayfasında ya da BtcTurk Mobil uygulamasında (iOS, Android) Yeni Üyelik butonuna tıklayarak kısa zaman içerisinde BtcTurk'e üye olabilirsiniz.
Geçerli bir BtcTurk hesabınız bulunuyorsa, Üye Girişi butonuna giriş yapmalısınız. BtcTurk | PRO mobil uygulaması, BtcTurk | PRO web sitesi ya da BtcTurk mobil uygulaması üzerinden yeni üyelik yarattıysanız, aynı üyelik bilgileri ile BtcTurk'ü kullanabilirsiniz.
2 Aşamalı Doğrulama Kodu’nu girmenizin ardından tüm işlemlerinizi Panel’den yapabilirsiniz.
Üye girişinin ardından, Türkiye’deki herhangi bir bankada, adınıza açılmış bir vadesiz TL hesabından ya da BDDK lisanslı ödeme kuruluşu Papara’dan, BtcTurk hesabına 10 TRY ve üzeri para transferi yapabilirsiniz.
Türk lirası Cüzdanı sayfasından ulaşabileceğiniz Denizbank, Akbank, Vakıfbank, Fibabanka ya da Ziraat Bankası hesaplarımıza, bu bankalardaki hesaplarınızdan havale ile 7/24 TL yatırabilirsiniz. Türkiye’deki diğer bankalardan, hafta içi 16.45’e kadar Fibabanka, Akbank, Ziraat Bankası ve Denizbank hesaplarımıza EFT ile TL transfer edilebilir. Geçerli havale ve EFT ile para transferleri, kısa zaman içinde BtcTurk hesabınızdaki Türk lirası bakiyenize eklenecektir. Papara cüzdanınızdaki e-paranızı, BtcTurk hesabınıza 7/24 transfer edebilirsiniz.
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