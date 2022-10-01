Bitcoin ne kadar? 1 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Ekim Cumartesi günü, yani haftanın altıncı gününde de vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 1 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...
Kripto para piyasalarında son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Bitcoin 1 Ekim Cumartesi günü 358.592,51 TL alış, 358.580,25 TL satış fiyatından işlem görüyor.
1 Ekim Cumartesi günü Bitcoin'in alış fiyatı 19.299,92 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 19.299,26 Dolar oldu.
Ethereum'un alış fiyatı 1.326,2300 Dolar, satış fiyatı ise 1.326,2200 Dolar oldu.
1 Ekim Cumartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 24.641,3534 TL, satış fiyatı 24.641,1676 TL oldu.
Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0612 Dolar, satış fiyatı 0,0612 Dolar oldu.
1 Ekim Cumartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1371 TL, satış fiyatı ise 1,1369 TL oldu.
Ripple alış fiyatı 0,4740 Dolar, satış fiyatı ise 0,4739 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,8069 TL, satış fiyatı ise 8,8051 TL'den işlem görüyor.
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