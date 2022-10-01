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Bitcoin ne kadar? 1 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

01.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasalarında güncel fiyatlar merak ediliyor. Son dönemlerin sıklıkla kullanılan yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "1 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

Bitcoin ne kadar? 1 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Ekim Cumartesi günü, yani haftanın altıncı gününde de vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 1 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

Kripto para piyasalarında son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bitcoin 1 Ekim Cumartesi günü 358.592,51 TL alış, 358.580,25 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

1 Ekim Cumartesi günü Bitcoin'in alış fiyatı 19.299,92 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 19.299,26 Dolar oldu.

bitcoin

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.326,2300 Dolar, satış fiyatı ise 1.326,2200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

1 Ekim Cumartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 24.641,3534 TL, satış fiyatı 24.641,1676 TL oldu.

Ethereum-nedir

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0612 Dolar, satış fiyatı 0,0612 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

1 Ekim Cumartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1371 TL, satış fiyatı ise 1,1369 TL oldu.

dogecoin

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,4740 Dolar, satış fiyatı ise 0,4739 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,8069 TL, satış fiyatı ise 8,8051 TL'den işlem görüyor.

ripple

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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