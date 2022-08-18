Bitcoin ne kadar? 18 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere kripto paralar son dönemlerin popüler sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri. Peki 18 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte ayrıntılar...
Bitcoin 18 Ağustos Perşembe günü 423.061,92 TL alış, 423.034,42 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 18 Ağustos Perşembe günü günü yüzde 2,86 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 23.382,63 Bitcoin'in satış fiyatı 23.381,11 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 18 Ağustos Perşembe günü yüzde 3,00 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.844,7600, satış fiyatı ise 1.844,7500 Dolar oldu.
18 Ağustos Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 33.377,2427 TL, satış fiyatı 33.377,0618 TL oldu.
Dogecoin'in değeri 18 Ağustos Perşembe günü yüzde 7,98 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0798 Dolar, satış fiyatı 0,0798 Dolar oldu.
18 Ağustos Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,4438, satış fiyatı ise 1,4436 TL oldu.
Ripple'ın değeri 18 Ağustos Perşembe günü yüzde 3,59 geriledi. Ripple alış fiyatı 0,3729 dolar, satış fiyatı ise 0,3728 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7469 TL, satış fiyatı ise 6,7451 TL oldu.
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