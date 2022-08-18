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Bitcoin ne kadar? 18 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

18.08.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. itcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple dahil olmak üzere, kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bitcoin ne kadar? İşte 18 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

Bitcoin ne kadar? 18 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere kripto paralar son dönemlerin popüler sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri. Peki 18 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte ayrıntılar...

BİTCOİN KAÇ TL? 18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 18 Ağustos Perşembe günü 423.061,92 TL alış, 423.034,42 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 18 Ağustos Perşembe günü günü yüzde 2,86 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 23.382,63 Bitcoin'in satış fiyatı 23.381,11 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 18 Ağustos Perşembe günü yüzde 3,00 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.844,7600, satış fiyatı ise 1.844,7500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

18 Ağustos Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 33.377,2427 TL, satış fiyatı 33.377,0618 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 18 Ağustos Perşembe günü yüzde 7,98 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0798 Dolar, satış fiyatı 0,0798 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

18 Ağustos Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,4438, satış fiyatı ise 1,4436 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 18 Ağustos Perşembe günü yüzde 3,59 geriledi. Ripple alış fiyatı 0,3729 dolar, satış fiyatı ise 0,3728 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7469 TL, satış fiyatı ise 6,7451 TL oldu.

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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?
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