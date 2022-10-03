Bitcoin ne kadar? 3 Ekim 2022 Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum!

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Son dönemlerin sıklıkla kullanılan yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 3 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...
Bitcoin bugün 354.840,10 TL alış, 354.826,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 1,18 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.097,96 Bitcoin'in satış fiyatı 19.097,24 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 3 Ekim Pazartesi günü yüzde 1,84 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.288,0000 , satış fiyatı ise 1.287,990 dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 23.931,0400 , satış fiyatı ise 23.930,8542 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,76 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0592 Dolar, satış fiyatı 0,0591 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,0990 satış fiyatı ise 1,0988 TL oldu.
Ripple 3 Ekim Pazartesi günü günü yüzde 7.18 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4408 dolar, satış fiyatı ise 0,4407 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,1901 TL, satış fiyatı ise 8,1882 TL oldu.
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