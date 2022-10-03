FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin ne kadar? 3 Ekim 2022 Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum!

Bitcoin ne kadar? 3 Ekim 2022 Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum!

03.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 18,56 TL'yi gören Amerikan Doları tarihi zirveyi yenilemişti. Dolar/TL yeni haftaya 18,54 Türk Lirası ile başladı. Kripto para piyasasında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 3 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ne kadar? 3 Ekim 2022 Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum!

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Son dönemlerin sıklıkla kullanılan yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 3 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 354.840,10 TL alış, 354.826,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 1,18 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.097,96 Bitcoin'in satış fiyatı 19.097,24 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 3 Ekim Pazartesi günü yüzde 1,84 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.288,0000 , satış fiyatı ise 1.287,990 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 23.931,0400 , satış fiyatı ise 23.930,8542 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,76 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0592 Dolar, satış fiyatı 0,0591 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,0990 satış fiyatı ise 1,0988 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 3 Ekim Pazartesi günü günü yüzde 7.18 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4408 dolar, satış fiyatı ise 0,4407 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,1901 TL, satış fiyatı ise 8,1882 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?1 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?
EYT'de çok tartışılacak detay!EYT'de çok tartışılacak detay!
Rekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyorRekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyor
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin dolar ripple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.