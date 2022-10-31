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Bitcoin ne kadar? 31 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

31.10.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 31 Ekim 2022 Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar dolar ve TL yatırım amaçlı kripto paralara ilişkin alım satım fiyatlarını internette sorguluyor. Peki Bitcoin ne kadar? İşte 31 Ekim Pazartesi günü Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

Bitcoin ne kadar? 31 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 31 Ekim 2022 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi arama motorlarında kripto paralar ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 31 Ekim Pazartesi günü Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 381.728,51 TL alış, 381.727,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 1,09 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.550,66 Bitcoin'in satış fiyatı 20.550,63 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 31 Ekim Pazartesi günü yüzde 2,20 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.589,3000 , satış fiyatı ise 1.589,2900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.521,2475 , satış fiyatı ise 29.521,0618 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 13,57 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1215 Dolar, satış fiyatı 0,1215 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 2,2572 satış fiyatı ise 2,2570 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 31 Ekim Pazartesi günü günü yüzde 1,84 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4582 dolar, satış fiyatı ise 0,4581 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,5111 TL, satış fiyatı ise 8,5092 TL oldu.

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