Bitcoin ne kadar? 31 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 31 Ekim 2022 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi arama motorlarında kripto paralar ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 31 Ekim Pazartesi günü Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 381.728,51 TL alış, 381.727,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 1,09 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.550,66 Bitcoin'in satış fiyatı 20.550,63 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 31 Ekim Pazartesi günü yüzde 2,20 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.589,3000 , satış fiyatı ise 1.589,2900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.521,2475 , satış fiyatı ise 29.521,0618 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 13,57 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1215 Dolar, satış fiyatı 0,1215 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 2,2572 satış fiyatı ise 2,2570 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 31 Ekim Pazartesi günü günü yüzde 1,84 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4582 dolar, satış fiyatı ise 0,4581 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,5111 TL, satış fiyatı ise 8,5092 TL oldu.

