Bitcoin ne kadar? 31 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 31 Ekim 2022 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi arama motorlarında kripto paralar ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 31 Ekim Pazartesi günü Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum...
Bitcoin bugün 381.728,51 TL alış, 381.727,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 1,09 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.550,66 Bitcoin'in satış fiyatı 20.550,63 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 31 Ekim Pazartesi günü yüzde 2,20 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.589,3000 , satış fiyatı ise 1.589,2900 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.521,2475 , satış fiyatı ise 29.521,0618 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 13,57 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1215 Dolar, satış fiyatı 0,1215 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 2,2572 satış fiyatı ise 2,2570 TL oldu.
Ripple 31 Ekim Pazartesi günü günü yüzde 1,84 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4582 dolar, satış fiyatı ise 0,4581 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,5111 TL, satış fiyatı ise 8,5092 TL oldu.