Bitcoin ne kadar? 4 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları!

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple gibi kripto paralara ilişkin güncel fiyatlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 4 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...
Bitcoin bugün 365.329,52 TL alış, 365.307,96 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 3,00 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 19.659,34 Bitcoin'in satış fiyatı 19.658,18 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 4 Ekim Salı günü yüzde 3,58 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.332,5800 , satış fiyatı ise 1.332,5700 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.763,3341, satış fiyatı ise 24.763,1483 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 1,86 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0603 Dolar, satış fiyatı 0,0603 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1198 satış fiyatı ise 1,1196 TL oldu.
Ripple 4 Ekim Salı günü günü yüzde 4,05 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4573 dolar, satış fiyatı ise 0,4572 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,4980 TL, satış fiyatı ise 8,4961 TL oldu.
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