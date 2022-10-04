Bitcoin ne kadar? 4 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları!

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple gibi kripto paralara ilişkin güncel fiyatlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 4 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 4 EKİM 2022 SALI

Bitcoin bugün 365.329,52 TL alış, 365.307,96 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 3,00 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 19.659,34 Bitcoin'in satış fiyatı 19.658,18 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 4 Ekim Salı günü yüzde 3,58 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.332,5800 , satış fiyatı ise 1.332,5700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 4 EKİM 2022 SALI

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.763,3341, satış fiyatı ise 24.763,1483 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 1,86 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0603 Dolar, satış fiyatı 0,0603 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 4 EKİM 2022 SALI

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1198 satış fiyatı ise 1,1196 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 4 Ekim Salı günü günü yüzde 4,05 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4573 dolar, satış fiyatı ise 0,4572 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 4 EKİM 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,4980 TL, satış fiyatı ise 8,4961 TL oldu.

