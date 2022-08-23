Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Ağustos Salı günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...
Bitcoin 23 Ağustos Salı günü 388.433,36 TL alış, 388.424,97 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,63 azaldı. Bitcoin'in alış fiyatı 21.307,37 Bitcoin'in satış fiyatı 21.306,91 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,86 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.615,8300 , satış fiyatı ise 1.615,8200 Dolar oldu.
23 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 29.456,5809 TL, satış fiyatı 29.456,3986 TL oldu.
Dogecoin'in değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,29 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0686 Dolar, satış fiyatı 0,0685 Dolar oldu.
23 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,2497, satış fiyatı ise 1,2495 TL oldu.
Ripple'ın değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,12 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3397 dolar, satış fiyatı ise 0,3396 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,1927 TL, satış fiyatı ise 6,1909 TL oldu.
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