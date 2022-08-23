Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Ağustos Salı günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

BİTCOİN KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

Bitcoin 23 Ağustos Salı günü 388.433,36 TL alış, 388.424,97 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,63 azaldı. Bitcoin'in alış fiyatı 21.307,37 Bitcoin'in satış fiyatı 21.306,91 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,86 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.615,8300 , satış fiyatı ise 1.615,8200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

23 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 29.456,5809 TL, satış fiyatı 29.456,3986 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,29 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0686 Dolar, satış fiyatı 0,0685 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

23 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,2497, satış fiyatı ise 1,2495 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,12 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3397 dolar, satış fiyatı ise 0,3396 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,1927 TL, satış fiyatı ise 6,1909 TL oldu.

