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Bitcoin ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

23.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Ağustos Salıgünü, yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere güncel rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Ağustos Salı günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

BİTCOİN KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

Bitcoin 23 Ağustos Salı günü 388.433,36 TL alış, 388.424,97 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,63 azaldı. Bitcoin'in alış fiyatı 21.307,37 Bitcoin'in satış fiyatı 21.306,91 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,86 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.615,8300 , satış fiyatı ise 1.615,8200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

23 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 29.456,5809 TL, satış fiyatı 29.456,3986 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,29 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0686 Dolar, satış fiyatı 0,0685 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

23 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,2497, satış fiyatı ise 1,2495 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 23 Ağustos Salı günü yüzde 0,12 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3397 dolar, satış fiyatı ise 0,3396 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 23 AĞUSTOS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,1927 TL, satış fiyatı ise 6,1909 TL oldu.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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