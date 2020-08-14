Bitcoin ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 cuma anlık ve canlı bitcoin fiyatları!

Kritik 12 bin dolar sınırının hemen altında seyreden bitcoin fiyatlarının 14 Ağustos cuma günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Para değeri en yüksek kripto para birimi olan bitcoin yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.Uzun bir süredir yükseliş trendinde olan bitcoinin şu an piyasa hacmi 220 milyar doları aştı.

Peki 14 Ağustos 2020 bitcoin fiyatları ne oldu? Bitcoin fiyatları yükselir mi? İşte canlı bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR OLDU (14 AĞUSTOS 2020)

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatları dikey yönde güne 11.747,02 dolar seviyesinde başladı. Son 24 saatte yüzde 1.14 değişim gösteren bitcoin dün günü 11.576,25 dolar seviyelerinde kapatmıştı.

**Bitcoin 14 Ağustos 2020 itibari ile satış fiyatı 11.747,02 dolar olarak belirlendi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para 4 bin doların altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve 11 bin dolarlı seviyelerde seyrediyor.

Piyasa değeri en yüksek kripto para bu yıl yüzde 68 değer kazandı. Anlık ve canlı olarak bitcoin fiyatlarını takip etmek için mynet finans'ta bulunan aşağıdaki linki takip edebilirsiniz.