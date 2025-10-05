Bitcoin rekor kırdı! Bitcoin ne kadar oldu? Tarihi seviyeyi gördü

Bitcoin son durum! Bitcoin ne kadar oldu? Kripto para yatırımcıları, kripto piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip ederken özellikle Bitcoin tarafında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Bitcoin, pazar günü 125 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin'deki yükseliş özellikle ABD hükümetinin kapanma sürecinde yaşandı.

Bitcoin geçen cuma günü yaklaşık 108 bin 600 dolar seviyesinden 124 bin dolara birkaç dolar kala işlem görerek yüzde 14 yükseldi. Bu yükselişle, toplam kripto piyasa değeri 4,21 trilyon doları aştı.