Bitcoin rekor kırdı! Bitcoin ne kadar oldu? Tarihi seviyeyi gördü

Kripto para yatırımcılarını ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kripto para birimi Bitcoin 125 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı.

Bitcoin rekor kırdı! Bitcoin ne kadar oldu? Tarihi seviyeyi gördü
Hande Dağ

Bitcoin son durum! Bitcoin ne kadar oldu? Kripto para yatırımcıları, kripto piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip ederken özellikle Bitcoin tarafında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Bitcoin rekor kırdı! Bitcoin ne kadar oldu? Tarihi seviyeyi gördü 1

Bitcoin, pazar günü 125 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin'deki yükseliş özellikle ABD hükümetinin kapanma sürecinde yaşandı.

Bitcoin rekor kırdı! Bitcoin ne kadar oldu? Tarihi seviyeyi gördü 2

Bitcoin geçen cuma günü yaklaşık 108 bin 600 dolar seviyesinden 124 bin dolara birkaç dolar kala işlem görerek yüzde 14 yükseldi. Bu yükselişle, toplam kripto piyasa değeri 4,21 trilyon doları aştı.

Bitcoin rekor kırdı, ABD'de hükümetin kapanması etkili oldu
Antalya'da motosiklet sayısı artıyorAntalya'da motosiklet sayısı artıyor

bitcoin Kripto para
