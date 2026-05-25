FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Almanya'da son 7 yılda sanayi sektöründe 341 binden fazla istihdamın ortadan kalktığı ve sektördeki istihdam kayıplarının devam ettiği bildirildi.

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY, sanayi şirketlerinin 2026'nın ilk çeyreğindeki performansını inceleyen "2026 1. Çeyrek Sanayi Barometresi" adlı raporunu yayımladı.

Buna göre, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla Alman sanayi şirketlerindeki çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 (127 bin 300 kişi) azaldı. Kovid-19 salgını öncesi yıl olan 2019'dan bu yana Almanya'da kaybedilen sanayi istihdamı ise 341 bin 500'e ulaştı. Yüzde 6'nın üzerindeki bu düşüş, ülkedeki her 17 sanayi istihdamından 1'inin yok olduğunu gösterdi.

İstihdam kayıplarının en ağır hissedildiği alan otomotiv sektörü oldu. Sektördeki istihdam son bir yılda 32 bin kişi azalırken, 2019'dan bu yana yaşanan kayıp yaklaşık 125 bin 800’e ulaştı. Bu durum, otomotivde 2019'dan beri her 7 istihdamdan 1'inin ortadan kalktığını gösterdi.

Oransal olarak en büyük kayıp ise yüzde 22 ile tekstil sektöründe yaşandı. Metal sanayisinde de istihdam aynı dönemde yüzde 15 geriledi.

Genel olumsuz trende karşı koyarak istihdamını artıran yalnızca iki sektör öne çıktı. 2019’dan bu yana kimya ve ilaç sektöründe istihdam yüzde 3, elektrik sektöründe ise yüzde 2 artış gösterdi.

SATIŞ GELİRLERİNDE 10 ÇEYREK SONRA İLK ARTIŞ

Öte yandan, Alman sanayisinde art arda yaşanan 10 çeyreklik düşüşün ardından bu yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış kaydetti. Sektör, son gelir büyümesini 2023 yılının ikinci çeyreğinde elde etmişti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

EY uzmanları, mevcut istihdam kesintilerinin temel nedeni olarak geçmiş dönemlerdeki zayıf satışları gösterdi. İlk çeyrekteki hafif toparlanmanın kalıcı bir trend dönüşü olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

İlk çeyrekte kaydedilen gelir artışı büyük oranda, ihracatını yüzde 28, toplam satışlarını ise yüzde 18 artıran metal sektöründen kaynaklandı. Otomotiv sanayisi yüzde 2,1, elektrik sektörü ise yüzde 1,4'lük hafif bir gelir artışı yakaladı. Buna karşın kağıt sektörü yüzde 6, tekstil sektörü ise yüzde 8 satış kaybı yaşadı.

FABRİKA KAPATMA VE YENİ İŞTEN ÇIKARMALAR GÜNDEMDE

EY Almanya Güvence Hizmetleri Yönetici Ortağı Jan Brorhilker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayisindeki hafif gelir artışının temelde metal sanayisine dayandığını belirtti.

Brorhilker, “Diğer sanayi kollarının çoğunda ise küçülme devam ediyor. Önümüzdeki aylar, az sayıdaki sektörde görülen bu büyümenin geçici bir saman alevi mi yoksa kalıcı bir trend dönüşü mü olduğunu gösterecek. Üç yıl boyunca devam eden yaygın satış kayıpları, artık şirketlerin temel yapı taşlarını kemirmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin yerli sanayiyi desteklemek amacıyla attığı adımların henüz piyasada karşılık bulmadığını vurgulayan Brorhilker, şunları kaydetti:

"Sanayi elektrik fiyatı uygulaması veya kurumlar vergisindeki indirimler önemli adımlardır. Ancak bunlar etkisini gelecekte gösterecek ve mevcut sorunların çözümüne çok az katkı sağlayacaktır. Jeopolitik çatışmalar, artan korumacılık ve ticaret savaşları da ek yükler getiriyor. Tüm bunlar, bir yatırım merkezi olarak Almanya'ya olan güvenin ve inancın azalmasına yol açıyor."

İstihdamdaki düşüşün gelecek süreçte de kaçınılmaz olduğunu belirten Brorhilker, birçok sektörde ciddi kapasite fazlası bulunduğunu ve düşük kapasiteli üretim tesislerinin yüksek maliyet yarattığını ifade etti.

Brorhilker, durgun iç pazar ve kritik ihracat pazarlarındaki büyüme sorunları nedeniyle pek çok şirketin sadece tasarruf programlarını değil, fabrikaları tamamen kapatmayı da gündemine aldığını bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları 'barış umutlarıyla' yükselişteAltın fiyatları 'barış umutlarıyla' yükselişte
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Mayıs 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Mayıs 2026)

Anahtar Kelimeler:
Almanya istihdam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.