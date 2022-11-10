BITCOIN RESMEN ÇAKILDI! 10 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum ne?

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri Binance'in en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’i satın almaktan vazgeçmesinin ardından yaşanan çöküş nedeniyle merak konusu oldu. Peki, bir Bitcoin kaç dolar? 10 Kasım 2022 Perşembe gününün güncel Ethereum, Dogecoin, Ripple ve Bitcoin fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİTCOİN KAÇ TL? 10 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bitcoin bugün 310.213,86 TL alış, 310.190,02 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 9,25 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 16.660,25 dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 16.658,97 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 10 Kasım Perşembe günü yüzde 9,18 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.178,7200 , satış fiyatı ise 1.178,7100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 10 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 21.947,7664, satış fiyatı ise 21.947,5802 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 6,89 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0815 Dolar, satış fiyatı 0,0815 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 10 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,5170 satış fiyatı ise 1,5166 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 10 Kasım Perşembe günü günü yüzde 3,60 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3693 dolar, satış fiyatı ise 0,3692 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 10 KASIM 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8764 TL, satış fiyatı ise 6,8745 TL oldu.

