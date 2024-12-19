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Fintables

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırınca Bill Gates dünyanın en zengin 15. kişisi oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 14:23
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Bitcoin haftanın başında 107 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu gelişmenin ardından Bill Gates dünyanın en zengin 15. insanı oldu. Fintables, kripto borsasında yaşanan gelişmeleri derledi...

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırınca Bill Gates dünyanın en zengin 15. kişisi oldu!

Bitcoin, haftanın başında $107,822 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek bir kez daha “En büyüğünüz benim” mesajı verdi! Bu gelişmenin ardından Satoshi Nakamoto, resmi olmayan verilere göre Bill Gates’in toplam servetini geride bırakarak dünyanın en zengin 15. kişisi oldu!

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Merkezi kripto para borsası Binance, yüksek potansiyeli olan erken aşama projeleri öne çıkaracağı uygulama içi platformu Binance Alpha’yı tanıttı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, kripto varlıklara ilişkin yapacakları ikincil düzenlemeyi Ocak ayı içerisinde yetiştirmeyi umduklarını açıkladı.

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Ethereum, Pazartesi günü $4081 seviyesine çıkarak son 3 yılda gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Coinbase, geçen hafta $wBTC’yi liste dışı bırakmasıyla gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamalara bir yenisini ekleyip tartışmaları daha da kızıştırdı! “Justin Sun ile ilişkili bir kurumla iş yapmak kabul edilemez riskler taşıyor.”

Popüler kripto para borsalarından ByBit, ülkenin kripto regülasyonları sebebiyle 8 Ocak 2025’te Fransa’da hizmet vermeyi bırakacağını duyurarak “Varlıklarınızı çekin” uyarısı yaptı!

Ripple, geçen hafta New York’tan onay alan stabilcoini $RLUSD’nin 17 Aralık’tan itibaren global borsalarda işlem görmeye başlayacağını açıkladı!

MicroStrategy, geçen hafta yaptığı 21,550 BTC’lik alımdan sadece bir hafta sonra 15,350 adet daha $BTC aldıklarını duyurdu! Şirketin sahibi Michael Saylor, Donald Trump’ın ABD için bir Bitcoin rezervi oluşturma konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü belirtti.

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Ünlü NFT koleksiyonu Cyberkongz, resmi X hesabı üzerinden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) bir 'Wells Bildirimi' aldıklarını açıkladı. Bu haber, toplulukta SEC’in blokzincir ve kripto paralarla ilgili aldığı kararlar hakkında tartışmalara sebep oldu.

2022’de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX, alacaklı müşterilerinin 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren Kraken ve Bitgo üzerinden ödemelerini alabileceklerini açıkladı.

Geçen hafta yaptığı 5,117 adet $BTC’lik alımla gündeme gelmiş bir diğer kuruluş Riot Platforms, 16 Aralık’ta 667 adet daha $BTC satın aldı.

Ethereum’daki en büyük beş NFT koleksiyonundan biri olan Pudgy Penguins, $PENGU adlı tokenini piyasaya sürdü.

Ethena Labs, geçtiğimiz hafta X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu yeni stabilcoin’i USDtb’yi 16 Aralık’ta piyasaya sürdü.
Wells bildirimi: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kişi veya firmalara yönelik icra/yaptırım davası açmayı planladığını belirten mektubu. Bu bildiri, genellikle belirli bir soruşturma süreci sonlandıktan sonra gönderilir.
Kaynak: Fintables

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