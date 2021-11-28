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Bitcoin ve Dogecoin'de değer kaybı! 28 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 28 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

28.11.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Kasım haftanın son gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da bugün düşüş yaşandı. Bitcoin bugün %1,28 seviyesinde değer kaybetti. Peki 28 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 28 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin ve Dogecoin'de değer kaybı! 28 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 28 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 28 Kasım Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %1,28 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti. Son olarak bugün ise 54 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 28 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

28 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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28 Kasım haftanın son günü Bitcoin güne %1,28'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $54.368,1 yani 675.480,31 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 53.735,5 - 54.804,3 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $27,81B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%2,46'lık bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.061,15 yani 50.413,05 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %3,93'lük bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,199559 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,197254 - 0,205053 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $926,48M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %2,91'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,92902 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,89336 - 0,94640 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,40B.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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