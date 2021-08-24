Bitcoin ve Dogecoin'de düşüş! 24 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 24 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Öncesinde 45.000 doların altına gerilemiş olan Bitcoin gelen tepki alımlarıyla beraber yönünü yukarıya çevirmişti. 24 Ağustos haftanın ikinci günü Bitcoin'de %-1,27'lik bir değer kaybı yaşandı. Peki 24 Ağustos 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
24 Ağustos haftanın ikinci günü Bitcoin güne %-1,27'lik bir değer kaybıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 49.582,1 yani 416.985,69 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 48.812,4 - 49.685,2 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $34,81B.
%0,10'luk bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.332,79 yani 28.058,45 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Güne %-1,89'luk bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,309344 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,305952 - 0,314331 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,49B.
Güne %-0,35'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,23645 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,21836 - 1,25101 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $6,25B.
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