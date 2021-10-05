Bitcoin ve Dogecoin'de önemli artış! 5 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 5 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında son durum merak ediliyor. Geçen haftanın ortasından beri yükselişte olan kripto paralar dün haftanın ilk gününde aşağı yönlü seyretmişti. 5 Ekim Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %3,34 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 5 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

5 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

5 Ekim haftanın ikinci günü Bitcoin güne %3,34'lük bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 49.393,6 yani 437.929,94 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 49.060,1 - 49.760,2 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $34,20B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%1,36'lık bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.392,31 yani 30.060,48 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %9,91'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,237958 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,237115 - 0,248592 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $3,89B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %1,85'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,04953 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,03819 - 1,05584 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,06B.

