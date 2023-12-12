Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında düşüş! 2024 için tahminlerini açıkladılar

Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.93'lük bir düşüşle 41,787 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum, yüzde 0.61'lik bir düşüşle 2,227 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Dün gece gerçekleşen düşüşte Bitcoin 40.250 dolar seviyesinden, Ethereum da 2150 dolar seviyesinden destek alarak mevcut değerlerine ulaştı.

CoinMarketCap verilerine göre toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 1.17 artarak 1.53 trilyon dolara yükseldi. Bunun yanı sıra bu süreçte yükseliş gösteren altcoinler ise KuCoin, Injective, Celestia (TIA), ORDI (ORDI) Avalanche (AVAX), VeChain (VET), Optimism (OP).

2024 İÇİN BITCOIN TAHMİNİ

CoinTR Araştırma Departmanı’nın derlediği bilgilere göre, kripto borsalarındaki BTC rezervleri altı yılın en düşük seviyesine ulaştı. “CryptoQuant tarafından yayınlanan rapordan elde edilen verilerden yola çıkılarak, merkezi kripto borsalarındaki Bitcoin arzı son altı yılın en düşük seviyesinde ve 2017'deki verilerle benzer, bu durum Bitcoin için boğa eğilimi olabileceğine işaret ediyor” denilen açıklamada, “Rapor, arzın azalmasının 45. ayına girdiğini ve Metcalfe'nin fiyat değerleme endeksine göre Bitcoin'in 2024 başlarında 50,000 ila 53,000 dolar arasına yükselebileceğini öngörüyor” ifadeleri kullanıldı.







