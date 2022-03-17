Bitcoin ve kripto paralar Fed ile yükseldi! Verilere işaret ederek 'yükseliş' sinyali verdi

Üzerindeki satış baskısı ve belirsizlik azalan kripto para ve Bitcoin (BTC) fiyatında ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrasında rahatlama görüldü. Fed 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Yılın tamamında ise 6 faiz adımı daha atacağı öngörüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, 25 baz puan faiz artırımına gittikleri FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasında, faiz artırımlarında önde yüklemeli gitme yönünde bir karar almadıklarını, şu anda planlarının yıl boyunca faiz artırımlarına devam etmek ve aylık enflasyonu aşağı getirmek olduğunu ifade ederken, "Enflasyonun seyri gerektirir ise para politikasını sıkılaştırmayı hızlandırabiliriz ve buna hazırız" diye konuştu.

BITCOIN 41 BİN DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 16 Mart’ın akşam saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi ve önemli bir yükseliş ivmesi kazandı. Gün içerisinde anlık olarak 41 bin 406 dolar seviyesini gören BTC, kaydettiği son değer artışlarının ardından 40 bin 700 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ETHEREUM DA YÜKSELDİ

Bitcoin’deki bu değer artışları, kripto para piyasasına da yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Ethereum, kaydettiği yükseliş hareketleri ile birlikte 2 bin 750 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,9 trilyon dolara önemli ölçüde yaklaştı.

ELON MUSK’IN GÖZ BEBEKLERİ SHIB VE DOGE

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği 2 tane meme token SHIB ve DOGE, Fed kararlarına sert tepki verdi. Yatırımcıların ve dünyanın en zengin iş insanı olan Elon Musk‘ın göz bebeği bu iki kripto para, Fed’in faiz artışlarından dolayı düşüş yaşamadı. 0,00002243 dolar seviyelerinde bulunan Shiba Inu, bugün itibariyle yüzde 3’e yakın bir yükseliş yapmış durumda. Yatırımcıların yakından takip ettiği en eski meme token olan DOGE, 0,1170 dolar seviyelerinde bulunuyor.

“BITCOIN’DEKİ DURGUNLUK NORMAL”

Kripto para analisti Nicholas Merten, piyasadaki son durumunu değerlendirerek Bitcoin’deki güncel teknik görünüme dikkat çekti.Analist, lider kripto para birimi Bitcoin‘in zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetmesinin ardından bir süredir devam eden durgunluğun oldukça normal olduğunu dile getirdi.

Youtube yayınında piyasanın son durumunu değerlendiren analist, yüksek oranlı değer kayıplarının ardından yatay fiyat hareketlerinin bir süre daha devam edebileceğini, ancak konsolidasyonun ardından balinaların birikimlerini arttırma eğiliminde olabileceğini savundu. Analist, dünya çapındaki birçok gelişmenin kripto para piyasasında bir süre daha satış baskısı oluşturabileceğini ifade etse de güncel metriklerin bir yükseliş sinyali verdiğini de sözlerine ekledi.



