Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! Yüzde 8 kayıp...

Bitcoin (BTC) ve kripto paralar için düşüş hız kesmeden devam ediyor. FED faiz kararının hemen ardından kısa vadeli bir yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde yeniden düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başladı. Bitcoin fiyatı, 37 bin dolar desteğini aşağı kırarak ocak ayından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

Bitcoin, son 24 saatlik zaman diliminde ortalama yüzde 8’lik değer kaybı ile 36.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

kripto para birimi Bitcoin tam 5 haftadır aralıksız bir şekilde düşüş yaşıyor. Bitcoin’deki düşüşten altcoin’ler de büyük ölçüde etkileniyor.

ALTCOIN'LER DE TEPETAKLAK

Altcoin’lerin çoğu, lider kripto para birimindeki düşüş ivmesinin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Şu sıra Solana 24 saat öncesine göre yüzde 11,16 kayıpla 83,27 dolardan işlem görüyor. Avalenche ise yüzde 13,34 düşüşle 58,74 dolarda.

Ethereum yüzde 6,3, Cardano yüzde 8,4, Terra yüzde 6,56 düşüş yaşadı.

Bitcoin ve diğer kripto paraların değer kaybetmesinde CoinShares verilerinin geçtiğimiz hafta kripto ürünlerden yaklaşık 120 milyon dolar sermaye çıkışı olduğu raqoru ve Wall Street'teki sert düşüş etkili oldu.

